¿Sos ganador de Quini 6? Revisa acá los números del sorteo del 12 de octubre 2025 y los premios

¿Y si sos el nuevo millonario de Argentina? La esperanza de miles de jugadores estuvo en vilo este domingo 12 de octubre 2025 con un nuevo sorteo de Quini 6, el 3.312, que puso en juego un pozo extraordinario. Llegó el momento de la verdad: controlá tu boleta y descubrí si la suerte te eligió.

Quini 6: números del sorteo del domingo 12 de octubre 2025

TRADICIONAL

04

06

16

25

29

43

POZO: Vacante.

LA SEGUNDA

00

12

18

28

29

43

POZO: Vacante.

REVANCHA

01

02

09

12

34

37

POZO: Vacante.

SIEMPRE SALE

01

06

12

17

25

33

3 ganadores, con 6 aciertos: se llevan más de $102 millones cada uno.

Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 12 de octubre 2025?

Quini 6 puso en juego otro pozo millonario este domingo 12 de octubre 2025, en el sorteo 3.312, que quedó vacante en la mayoría de las categorías.

Fue el «Siempre Sale» el que dio alegrías a tres apostadores, que se repartieron un total de 306 millones de pesos.

Quini 6: ¿Qué premios se reparten en el próximo sorteo de este miércoles 15 de octubre 2025?

Según informó oficialmente Quini 6, el premio de este miércoles 15 de octubre 2025 se agranda para los apostadores: se pone en juego un pozo de 6.300 millones de pesos, que se repartirán en el sorteo 3.313 desde las 21:15 de ese día.