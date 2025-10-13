¿Sos ganador de Quini 6? Revisa acá los números del sorteo del 12 de octubre 2025 y los premios
Se puso en juego un nuevo pozo millonario de Quini 6, este domingo 12 de octubre 2025. Conocé acá cómo fueron las jugadas y los números ganadores del "Siempre Sale". Controlá tu cartón.
¿Y si sos el nuevo millonario de Argentina? La esperanza de miles de jugadores estuvo en vilo este domingo 12 de octubre 2025 con un nuevo sorteo de Quini 6, el 3.312, que puso en juego un pozo extraordinario. Llegó el momento de la verdad: controlá tu boleta y descubrí si la suerte te eligió.
Quini 6: números del sorteo del domingo 12 de octubre 2025
TRADICIONAL
- 04
- 06
- 16
- 25
- 29
- 43
POZO: Vacante.
LA SEGUNDA
- 00
- 12
- 18
- 28
- 29
- 43
POZO: Vacante.
REVANCHA
- 01
- 02
- 09
- 12
- 34
- 37
POZO: Vacante.
SIEMPRE SALE
- 01
- 06
- 12
- 17
- 25
- 33
3 ganadores, con 6 aciertos: se llevan más de $102 millones cada uno.
Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 12 de octubre 2025?
Quini 6 puso en juego otro pozo millonario este domingo 12 de octubre 2025, en el sorteo 3.312, que quedó vacante en la mayoría de las categorías.
Fue el «Siempre Sale» el que dio alegrías a tres apostadores, que se repartieron un total de 306 millones de pesos.
Quini 6: ¿Qué premios se reparten en el próximo sorteo de este miércoles 15 de octubre 2025?
Según informó oficialmente Quini 6, el premio de este miércoles 15 de octubre 2025 se agranda para los apostadores: se pone en juego un pozo de 6.300 millones de pesos, que se repartirán en el sorteo 3.313 desde las 21:15 de ese día.
Comentarios