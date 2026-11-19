Se abrió una nueva agenda de subastas online con una amplia variedad de bienes, entre los que se destacan propiedades, bicicletas y consolas de videojuegos. El cronograma abarca operaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Provincia y el propio Banco Ciudad.

Los valores parten desde los $22.000 y podrán participar todas las personas del país que ingresen a los remates a través de la plataforma digital de la entidad.

Las nuevas subastas

Las nuevas subastas fueron anunciadas por el Banco Ciudad. La entidad informó que se realizarán durante este mes de noviembre y diciembre.

Entre las principales oportunidades aparecen casas desde USD 26.000, departamentos desde USD 39.000, bicicletas desde $22.000 y lotes con consolas PlayStation 5 desde $340.000. También se ofrecerán terrenos, locales comerciales y accesorios para videojuegos, además de mercaderías provenientes de distintos organismos.

Los interesados podrán consultar las características de cada lote, las fotografías y las condiciones particulares de venta antes de inscribirse para participar.

Las subastas se realizarán de manera completamente digital. Para ofertar, los participantes deberán registrarse previamente y cumplir con los requisitos establecidos para cada operación.

Bicicletas y consolas PlayStation: fechas y precios

Las bicicletas saldrán a subasta este viernes 19 de noviembre a las 11, a través de una operación organizada por ARCA.

La oferta incluye 51 lotes con bicicletas Trek, Merida, Specialized y Roadny, entre otras marcas. Los precios de partida comenzarán en $22.000, pero se aclaró que el valor específico dependerá del lote seleccionado.

Otro de los rubros destacados será el de las consolas de videojuegos que tendrá dos jornadas programadas para diciembre:

El primer remate se realizará el 3 de diciembre a las 11 . En esta fecha ARCA ofrecerá 42 lotes que incluyen PlayStation, otras consolas y accesorios. Los precios base comenzarán en $100.000.

. En esta fecha ARCA ofrecerá 42 lotes que incluyen PlayStation, otras consolas y accesorios. Los precios base comenzarán en $100.000. La segunda será el 11 de diciembre a las 10.30, con otros 42 lotes de consolas PlayStation 5 (PS5), cuyos valores iniciales partirán de $340.000.

Las ofertas comenzarán a partir de los valores establecidos para cada lote, pero los precios finales dependerán de las pujas que se realicen durante los remates.

Además de las bicicletas y los videojuegos, ARCA realizará otras dos subastas el 26 de noviembre. Estos serán por :

26 de noviembre, a las 10: un lote de neumáticos fuera de uso, con una base de $1,6 millones .

un lote de neumáticos fuera de uso, con una base de . 26 de noviembre, a las 11: un lote de barras de acero, con un precio inicial de $36,4 millones.

Las operaciones también se realizarán a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad.

Subasta de propiedades: fechas y precios

Por otra parte, el segmento inmobiliario constituye otra de las principales propuestas de la agenda. En total, se ofrecerán 11 propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los precios parten desde USD 4.000 hasta USD 130.000.

La oferta incluye casas, departamentos, terrenos y locales comerciales. Las subastas se distribuirán en tres fechas:

27 de noviembre:

4 de diciembre

16 de diciembre

Entre los inmuebles más baratos aparecen un terreno en Lincoln desde USD 4.000, un local comercial en Quilmes desde USD 7.000 y una propiedad horizontal en Caseros desde USD 22.000. También se ofrecerán viviendas en La Plata, Villa Tesei y City Bell.

Cómo participar de las subastas

El Banco Ciudad informó que todas las operaciones se realizan a través de su portal oficial (https://subastas.bancociudad.com.ar), donde se publican los catálogos y las bases de cada remate.

La modalidad digital permite participar desde cualquier computadora, tablet o teléfono celular con conexión a internet.

Para intervenir en los distintos llamados, los interesados deberán completar el siguiente procedimiento:

Registrarse como usuario : ingresar al sitio web y seleccionar la opción “Iniciar sesión” con las mismas credenciales que se utilizan en Autogestión.

: ingresar al sitio web y seleccionar la opción “Iniciar sesión” con las mismas credenciales que se utilizan en Autogestión. Elegir la subasta: acceder al listado correspondiente al producto o inmueble de interés.

acceder al listado correspondiente al producto o inmueble de interés. Consultar las condiciones de venta: revisar el detalle de cada lote, sus características y los requisitos particulares.

Transferir la caución: depositar el monto de garantía exigido, cuya cifra varía según el bien a rematar.

depositar el monto de garantía exigido, cuya cifra varía según el bien a rematar. Esperar la habilitación: una vez validados los datos, el oferente recibirá un correo electrónico que lo autorizará a realizar sus propuestas.

Un punto central a tener en cuenta es que la inscripción debe concretarse hasta 48 horas hábiles antes de la fecha prevista para el inicio de la puja.