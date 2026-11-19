El remate será a las 10 hs, en el Concejo Deliberante, con participación del Colegio de Martilleros Públicos de la II Circunscripción Judicial. Foto: archivo.

Roca sumará una nueva oferta de suelo urbano con la subasta pública de 59 terrenos municipales destinados a uso residencial. El remate se realizará el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, desde las 10, en el Concejo Deliberante, con la participación del Colegio de Martilleros Públicos de la II Circunscripción Judicial.

Hoy el Concejo Deliberante de Roca aprobó, por unanimidad en una sesión extraordinaria, una ordenanza que unifica y amplía la autorización para subastar terrenos municipales que no habían logrado venderse en remates anteriores. La normativa contempla la desafectación de dos parcelas que tenían condición de Reserva Fiscal, la incorporación de nuevos inmuebles del dominio privado municipal y la inclusión de lotes que ya habían sido autorizados mediante ordenanzas anteriores.

El Municipio explicó que los fondos obtenidos ingresarán a rentas generales, además detalló las ubicaciones, superficies y valores de base de cada parcela. Los terrenos están distribuidos en distintos sectores de la ciudad, tanto en barrios abiertos como en barrios cerrados, y presentan diferencias importantes en sus dimensiones y precios.

Las superficies van desde los 250 metros cuadrados hasta los 4.115,37 metros cuadrados. En cuanto a los valores iniciales, parten de los $10.540.000 y llegan a los $47.430.000, según el inmueble

Remate en Roca: a cuánto se subastarán los terrenos y qué superficies tienen

Los 59 terrenos presentan diferencias importantes de superficie y valores de base según el sector de la ciudad.

Consorcio 9 de Julio concentra la mayor cantidad de lotes, con 22 parcelas distribuidas sobre las calles Rivadavia, Estados Unidos, Luis Piedrabuena y Chile. Las superficies van de los 270,54 a los 354,47 metros cuadrados, mientras que los precios de base se ubican entre $14.492.500 y $18.445.000.

En Miguel Cervantes Llamas se ofrecen 12 terrenos, ubicados sobre calles públicas y calle Suecia. La mayoría tiene 250 metros cuadrados, aunque uno alcanza los 355,07 metros cuadrados. Los valores iniciales van de $14.492.500 a $18.445.000.

Otro de los sectores con mayor oferta es Los Olivos, con 10 parcelas. Están distribuidas entre las calles Arroyo Genoa, Chubut y República Dominicana. Sus superficies van de los 271,86 a los 335,06 metros cuadrados y los precios base oscilan entre $14.492.500 y $18.445.000. Dentro de este grupo, uno de los terrenos sobre Arroyo Genoa tiene una base de $17.127.500.

En Vista Barda se subastarán cuatro terrenos sobre el corredor Viterbori II. Se trata de parcelas de mayor tamaño, con superficies que van de los 537,34 a los 1.524,77 metros cuadrados. Sus valores iniciales se ubican entre $26.350.000 y $47.430.000.

La nómina también incluye dos terrenos en Chacras del Sur, sobre calle Bolivia 4749, con superficies de 4.021,21 y 4.115,37 metros cuadrados. Ambos tienen un precio base de $15.810.000.

En Cruz del Sur hay otras dos parcelas, ambas sobre calle Lago Quillén 1503. Una tiene 959,69 metros cuadrados y una base de $10.540.000, mientras que la otra alcanza los 2.931,79 metros cuadrados y parte de $15.810.000.

La oferta se completa con terrenos individuales en otros sectores. En Coop La Barda hay dos parcelas, de 280,48 y 344,92 metros cuadrados, ambas con una base de $15.810.000. En Belgrano Norte, sobre calle pública 1877, se ofrece un lote de 250 metros cuadrados con un precio inicial de $10.540.000.

También se subastará un terreno de 938,68 metros cuadrados en El Porvenir, sobre calle pública 1424, con una base de $18.445.000. En Los Olmos, sobre calle Viedma 599, la parcela tiene 923,04 metros cuadrados y un valor inicial de $13.175.000.

En San Cayetano, sobre calle doctor René Favaloro 1005, se ofrece un terreno de 298,04 metros cuadrados con una base de $47.430.000. Por último, en La Horquilla, sobre calle Lago Nahuel Huapi 834, se encuentra una parcela de 935,41 metros cuadrados cuyo precio inicial es de $26.350.000.

De esta manera, los valores de base de los 59 terrenos van desde los $10.540.000 hasta los $47.430.000, mientras que las superficies presentan una amplitud considerable: desde lotes residenciales de 250 metros cuadrados hasta parcelas que superan los 4.000 metros cuadrados.

Cómo participar de la subasta de Roca

Para participar, los compradores deberán abonar una seña equivalente al 30% del valor ofertado. El pago podrá realizarse mediante cheque certificado, depósito o transferencia bancaria.

El saldo restante, correspondiente al 70%, podrá cancelarse en hasta tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin intereses. La primera vencerá a los 30 días del remate.

A esto se suma una comisión del 3% para el martillero, que deberá abonarse durante el acto de subasta. Los gastos de escrituración también estarán a cargo del comprador.

La información completa de los terrenos, con sus respectivas ubicaciones, superficies y precios base, se encuentra disponible en el sitio oficial del Municipio: generalroca.gob.ar/subasta.