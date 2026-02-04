Subió el Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobra por hora en febrero de 2026

Desde febrero de 2026 rige una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el ingreso piso que pueden percibir los trabajadores en la Argentina. La medida impacta de lleno en el mercado laboral formal y fija un nuevo valor obligatorio por hora trabajada.

Nuevo salario mínimo: cuánto se paga por hora desde febrero de 2026

Con la última actualización, el salario mínimo para los trabajadores jornalizados se estableció en $1.734 por hora, un monto que funciona como referencia clave para empleos informales, contrataciones temporarias y actividades con pago por jornada u hora.

En paralelo, para los trabajadores mensualizados, el ingreso mínimo pasó de $341.000 a $346.800, reflejando un ajuste que busca acompañar el avance de los precios y sostener el poder adquisitivo.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil está garantizado por la Constitución Nacional y se define como el piso de ingresos que debe percibir un empleado como retribución por su trabajo.

Para su determinación se tienen en cuenta las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, así como variables vinculadas al desarrollo económico y los niveles de productividad.

La denominación “vital” remarca que el salario debe alcanzar para cubrir los gastos esenciales de un hogar, mientras que el concepto de “móvil” apunta a la necesidad de actualizaciones periódicas que permitan evitar el deterioro del ingreso frente a la inflación.

Con este nuevo esquema, el valor por hora de $1.734 se convierte en uno de los datos centrales de la actualización del SMVM y en una referencia obligatoria para empleadores y trabajadores a lo largo de febrero de 2026.