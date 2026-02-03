Aumento del salario mínimo en febrero 2026: ¿Cómo afecta a jubilaciones y programas de ANSES?

Aumento del salario mínimo en febrero 2026: ¿cómo impacta en jubilaciones y quiénes cobran un extra?

Tras la oficialización de la Resolución 9/2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) escaló a $346.800 para la jornada completa y a $1.734 por hora para trabajadores jornalizados. Esta actualización, dispuesta por la Secretaría de Trabajo, funciona como una «llave» que abre o cierra el acceso a diversas asistencias sociales, ya que los requisitos de ingresos están atados directamente a este valor.

Si bien el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil en febrero 2026 puede representar un alivio para los trabajadores fuera de convenio, su efecto en el sector previsional tiene matices importantes que el beneficiario debe conocer.

Aumento del salario mínimo en febrero 2026: por qué los jubilados con 30 años de aportes no cobrarán extra

Por ley, los jubilados que acreditaron 30 años de aportes efectivos (sin moratoria) tienen garantizado un ingreso equivalente al 82% del salario mínimo vigente.

El cálculo : con el SMVM en $346.800, ese 82% representa hoy $284.376.

: con el en $346.800, ese 82% representa hoy $284.376. La realidad del haber : dado que la jubilación mínima actual se fijó en $359.254,35, el monto que perciben los abuelos ya supera el piso garantizado por ley.

: dado que la actual se fijó en $359.254,35, el monto que perciben los abuelos ya supera el piso garantizado por ley. Resultado: ANSES no liquidará ningún suplemento o «plus» bajo este concepto en febrero 2026, ya que la cobertura previsional base es superior al porcentaje legal establecido.

Aumento del salario mínimo en febrero 2026: nuevos topes para AUH, Progresar y Desempleo

La suba del mínimo también eleva el «techo» de ingresos permitidos para seguir formando parte de los programas de ANSES:

AUH y Asignación por Embarazo : el ingreso del grupo familiar ahora tiene un tope de $346.800 (un SMVM ) para mantener el beneficio.

: el ingreso del grupo familiar ahora tiene un tope de (un ) para mantener el beneficio. Becas Progresar : el límite de ingresos familiares se estira hasta los $1.040.400, cifra que representa tres salarios mínimos.

: el límite de ingresos familiares se estira hasta los $1.040.400, cifra que representa tres salarios mínimos. Fondo de Desempleo: los montos se ajustaron automáticamente. El piso mínimo de esta asistencia pasa a $173.400 (50% del SMVM) y el máximo a $346.800 (100% del SMVM).

Aumento del salario mínimo en febrero 2026: el impacto en el Fondo de Desempleo

Para quienes han sido desvinculados sin justa causa, el beneficio se calcula sobre el 75% del sueldo neto promedio del último semestre.

Es vital que el trámite se inicie dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido; de lo contrario, ANSES descontará un día de cobro por cada jornada de demora en la presentación.

Aumento del salario mínimo en febrero 2026: cómo impacta el Salario Mínimo, Vital y Móvil en las prestaciones de ANSES

Además de establecer el piso de ingresos que puede percibir un empleado por su trabajo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) también impacta en distintas prestaciones sociales de ANSES: