Comenzó el armado de la feria de Bariloche a la Carta 2026: cortes de calles y restricciones

Comenzó el armado de las carpas de la Feria BALC en el Centro Cívico que será el epicentro de Bariloche a la Carta del 9 al 12 de octubre. Foto: Chino Leiva

Los preparativos de Bariloche a la Carta 2026, que se desarrollará del 5 al 12 de octubre y tendrá su feria gastronómica del 9 al 12, comenzaron este lunes con el montaje de las carpas en el Centro Cívico.

Los operarios iniciaron las tareas el lunes y continúan este martes con un despliegue de carpas distintas en el boulevard Independencia y la parte frontal de la torre del reloj de la Municipalidad. Como consecuencia está restringido el tránsito en la zona del Centro Cívico.

Comenzó el armado de las carpas de la Feria BALC en el Centro Cívico que será el epicentro de Bariloche a la Carta del 9 al 12 de octubre. Foto: Chino Leiva

El evento incluirá un circuito gastronómico y propuestas en distintos establecimientos de la ciudad.

Bariloche a la Carta 2016: dónde habrá cortes al tránsito

Desde el Ejecutivo local explicaron que la solicitud presentada por la organización contempla restricciones en las calles Mitre, May, Libertad, Pagano e Independencia, para permitir el armado de las carpas y el acceso del público durante la feria gastronómica: El detalle de los cortes:

Mitre, en el ingreso a los arcos: permanece cortado desde el 26 de septiembre hasta el 17 de octubre.

Calle May: permanece cortado desde el 26 de septiembre hasta el 18 de octubre.

Libertad y Pagano, en el sector de ingreso a la Policía: desde el 26 de septiembre hasta el 18 de octubre.

Calle Independencia: cortado desde el 26 de septiembre hasta el 18 de octubre.

Mitre, entre el 0 y el 100 (desde Quaglia): desde las 8 del 9 de octubre hasta el 12 de octubre, para el ingreso del público a la Feria BALC.

Comenzó el armado de las carpas de la Feria BALC en el Centro Cívico que será el epicentro de Bariloche a la Carta del 9 al 12 de octubre. Foto: Chino Leiva

Para permitir el montaje de las estructuras, los espacios afectados al armado deberán permanecer libres de vehículos estacionados.

Bariloche a la Carta celebrará su 13.ª edición del 5 al 12 de octubre, con un circuito gastronómico y propuestas en distintos establecimientos de la ciudad. En tanto, la feria tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en el Centro Cívico, con la participación de productores, cocineros y emprendimientos regionales.