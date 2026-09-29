Comenzó el armado de la feria de Bariloche a la Carta 2026: cortes de calles y restricciones
Desde el Municipio comunicaron que la actividad incluirá un circuito gastronómico y una feria.
Los preparativos de Bariloche a la Carta 2026, que se desarrollará del 5 al 12 de octubre y tendrá su feria gastronómica del 9 al 12, comenzaron este lunes con el montaje de las carpas en el Centro Cívico.
Los operarios iniciaron las tareas el lunes y continúan este martes con un despliegue de carpas distintas en el boulevard Independencia y la parte frontal de la torre del reloj de la Municipalidad. Como consecuencia está restringido el tránsito en la zona del Centro Cívico.
El evento incluirá un circuito gastronómico y propuestas en distintos establecimientos de la ciudad.
Bariloche a la Carta 2016: dónde habrá cortes al tránsito
Desde el Ejecutivo local explicaron que la solicitud presentada por la organización contempla restricciones en las calles Mitre, May, Libertad, Pagano e Independencia, para permitir el armado de las carpas y el acceso del público durante la feria gastronómica: El detalle de los cortes:
- Mitre, en el ingreso a los arcos: permanece cortado desde el 26 de septiembre hasta el 17 de octubre.
- Calle May: permanece cortado desde el 26 de septiembre hasta el 18 de octubre.
- Libertad y Pagano, en el sector de ingreso a la Policía: desde el 26 de septiembre hasta el 18 de octubre.
- Calle Independencia: cortado desde el 26 de septiembre hasta el 18 de octubre.
- Mitre, entre el 0 y el 100 (desde Quaglia): desde las 8 del 9 de octubre hasta el 12 de octubre, para el ingreso del público a la Feria BALC.
Para permitir el montaje de las estructuras, los espacios afectados al armado deberán permanecer libres de vehículos estacionados.
Bariloche a la Carta celebrará su 13.ª edición del 5 al 12 de octubre, con un circuito gastronómico y propuestas en distintos establecimientos de la ciudad. En tanto, la feria tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en el Centro Cívico, con la participación de productores, cocineros y emprendimientos regionales.
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