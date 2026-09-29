Luis Caputo apuntó contra Axel Kicillof: «Es el anticristo y el kirchnerismo es el infiermo

El ministro de Economía, Luis Caputo, reavivó la polémica política al lanzar duras críticas contra el kirchnerismo y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante su presentación en el CFO Summit 2026.

El funcionario analizó el panorama económico de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y desestimó un escenario de alta volatilidad cambiaria, aunque ratificó la decisión de mantener la política de orden fiscal y la reducción de la presión tributaria en todo el país.

En su exposición ante empresarios y ejecutivos del sector financiero, el titular de la cartera económica argumentó que la incertidumbre de los inversores radica en un eventual retorno de la oposición al poder. En ese marco, sostuvo que la sociedad comprende el rumbo de las medidas actuales e instó a observar las diferencias entre la gestión vigente y los mandatos anteriores.

El ministro realizó un repaso comparativo sobre los principales indicadores económicos y sociales de los últimos cuatro períodos de gobierno. Según las cifras presentadas por el Palacio de Hacienda, el resultado financiero del sector público no financiero pasó a terreno positivo con un superávit equivalente al 0,2% del PBI, al tiempo que se logró una reducción de la deuda consolidada por 11.000 millones de dólares y un desplome del 98% en los pasivos remunerados.

Asimismo, Caputo remarcó la desaceleración del índice de precios y el desempeño del sector externo. Precisó que la inflación acumuló una caída del 84% y las reservas netas registraron un saldo favorable de 23.000 millones de dólares. A su vez, puntualizó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) exhibió una expansión del 16,4% y el crédito bancario destinado al sector privado aumentó un 147% respecto del PBI.

Las duras críticas a Axel Kicillof y a la política impositiva provincial

Caputo apuntó de manera explícita contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien ubicó como el principal exponente de un modelo político e ideológico opuesto al del Poder Ejecutivo Nacional. El ministro de Economía tildó al kirchnerismo de «infierno» y definió al mandatario bonaerense como «el anticristo«, al sostener que los temores de los inversores del sector privado ante un eventual retorno de esa corriente política son comprensibles debido a los resultados de sus gestiones previas.

El funcionario remarcó sus objeciones en el debate por la competitividad y la presión tributaria, al exigir que los gobiernos provinciales acompañen la reducción de impuestos nacionales mediante la baja o eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos. Caputo cuestionó la visión del esquema productivo bonaerense al asegurar que la verdadera productividad no debe construirse sobre la base de salarios reducidos y costos altos, sino mediante un esquema estructural que disminuya el «costo argentino» en todas las jurisdicciones.

El Cronista – Caputo

“El temor político que tienen algunos está generando una especie de retracción a la inversión, temor de volver al infierno. El kirchnerismo es el infierno, Kicillof es el anticristo.” pic.twitter.com/SEVupLki0O — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) September 29, 2026

El titular del Palacio de Hacienda volvió a confrontar con la administración bonaerense al hacer referencia al acceso a los viajes en el exterior y el nivel salarial de los trabajadores. En su intervención, argumentó que las políticas promovidas por Kicillof buscan restringir las opciones de la ciudadanía en materia turística y salarial, al tiempo que remarcó que el objetivo central del programa económico vigente es devolver poder de compra a la población y permitir la libre elección en el consumo.

Cuáles son las oroyecciones y cobertura para 2027

En el plano social y de ingresos, la presentación oficial detalló que las jubilaciones mínimas registraron una mejora real del 14% en relación con los valores de agosto. Del mismo modo, el funcionario aseguró que la cantidad de personas bajo la línea de pobreza disminuyó en 12 millones. Sobre la base de estos datos, rechazó las especulaciones de la oposición y afirmó que la ciudadanía apoyará el rumbo actual en las urnas.

Respecto de las elecciones presidenciales de 2027, el titular de Economía diferió de las lecturas que prevén turbulencias financieras en los mercados. Explicó que el Palacio de Hacienda se estructura bajo un principio de prudencia técnica para garantizar la estabilidad cambiaria y absorber posibles picos en la demanda de divisas ante un eventual incremento de la dolarización de carteras.

Según los cálculos expuestos, el ingreso proyectado de divisas por la vía del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el superávit de la balanza comercial generarán una oferta holgada en el mercado de cambios. Además, resaltó que el Banco Central cuenta con instrumentos de respaldo como la acumulación de reservas internacionales, acuerdos de swap y operaciones en el mercado de dólar futuro.

Otro de los ejes de la presentación estuvo centrado en la competitividad y la presión impositiva que enfrentan las distintas actividades productivas. El ministro señaló que la presión fiscal nacional se redujo tres puntos del producto bruto y confirmó la proyección de bajar un punto adicional durante el próximo ejercicio, como parte del compromiso de devolver recursos al sector privado.

En esa llanura, Caputo enfatizó la necesidad de que las distintas jurisdicciones subnacionales acompañen el esquema de alivio impositivo. Reclamó en forma directa a los gobiernos provinciales avanzar con la eliminación o rebaja de Ingresos Brutos, al considerar que la productividad auténtica no debe basarse en salarios bajos o un tipo de cambio alto, sino en la baja estructural de costos.

Con información de Infobae.