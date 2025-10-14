ESCUCHÁ RN RADIO
Todo lo que necesitás saber hoy sobre los pasos fronterizos a Chile: martes 14 de octubre 2025

Estado de los PASOS FRONTERIZOS este martes 14 de octubre 2025. Repasá las condiciones de hoy y recomendaciones oficiales, que no pueden faltarte si salís desde Neuquén o Río Negro.

Redacción

Paso internacional Pichachen.-

¿Vas a cruzar a Chile este martes 14 de octubre 2025? Antes de salir a la ruta, es fundamental conocer el estado actualizado de los pasos fronterizos.

A continuación, el reporte oficial de Vialidad Nacional para los principales cruces de Neuquén y Río Negro, como Cardenal Samoré y Pino Hachado: consultá si están habilitados, los horarios y si hay demoras.

Pasos fronterizos martes 14 de octubre 2025: ¿cómo están los cruces de Argentina a Chile hoy?

Repasamos, a continuación, el reporte del estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este martes 14 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado: martes 14 de octubre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal.
  • Horario de atención: de 8 a 19.
  • Sectores con hielo y equipos operando.
  • Portación portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: martes 14 de octubre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal.
  • Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.
  • Posible formación de hielo.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: martes 14 de octubre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal.
  • Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar horarios de barcaza.
  • Sectores con hielo y barro.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): martes 14 de octubre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal.
  • Horario de atención: de 8 a 20.
  • Sectores con hielo y barro.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: martes 14 de octubre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.
  • Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores.
  • Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
  • Pronóstico de lluvias intermitentes.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: martes 14 de octubre 2025

  • PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.
  • Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
  • Aguarda anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo martes 14 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se informó que este martes 14 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos anticipa que:

  • Ascenso de temperaturas en los próximos días.
  • Algunas lluvias y nevadas débiles en cordillera, esta semana.
  • Viento e inestabilidad en la región.
  • Días cálidos el fin de semana.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos este martes 14 de octubre 2025: conexión Argentina – Chile

Las autoridades de Vialidad Nacional en Argentina informan este martes 14 de octubre 2025:

  • Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. 
  • Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. 
  • Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.


Chile

Estado de las rutas

Neuquén

Pasos fronterizos

