Todo lo que necesitás saber hoy sobre los pasos fronterizos a Chile: martes 14 de octubre 2025
Estado de los PASOS FRONTERIZOS este martes 14 de octubre 2025. Repasá las condiciones de hoy y recomendaciones oficiales, que no pueden faltarte si salís desde Neuquén o Río Negro.
¿Vas a cruzar a Chile este martes 14 de octubre 2025? Antes de salir a la ruta, es fundamental conocer el estado actualizado de los pasos fronterizos.
A continuación, el reporte oficial de Vialidad Nacional para los principales cruces de Neuquén y Río Negro, como Cardenal Samoré y Pino Hachado: consultá si están habilitados, los horarios y si hay demoras.
Pasos fronterizos martes 14 de octubre 2025: ¿cómo están los cruces de Argentina a Chile hoy?
Repasamos, a continuación, el reporte del estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este martes 14 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.
¡Viajá tranquilo con esta información!
Paso Pino Hachado: martes 14 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de atención: de 8 a 19.
- Sectores con hielo y equipos operando.
- Portación portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: martes 14 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.
- Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: martes 14 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar horarios de barcaza.
- Sectores con hielo y barro.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): martes 14 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de atención: de 8 a 20.
- Sectores con hielo y barro.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: martes 14 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.
- Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores.
- Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
- Pronóstico de lluvias intermitentes.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: martes 14 de octubre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Aguarda anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo martes 14 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy?
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) se informó que este martes 14 de octubre 2025, el pronóstico para la zona de lagos anticipa que:
- Ascenso de temperaturas en los próximos días.
- Algunas lluvias y nevadas débiles en cordillera, esta semana.
- Viento e inestabilidad en la región.
- Días cálidos el fin de semana.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos este martes 14 de octubre 2025: conexión Argentina – Chile
Las autoridades de Vialidad Nacional en Argentina informan este martes 14 de octubre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.
Comentarios