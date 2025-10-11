A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este sábado 11 de octubre de fin de semana largo

Llegó un nuevo fin de semana largo en Argentina. Según Gendarmería Nacional, más de 12 mil personas cruzaron hacia chile desde el paso Libertadores en Mendoza y otras miles más lo hicieron por los pasos de Neuquén, donde se registraron largas filas de autos. Si todavía estás en busca de tecnología u ofertas por el Día de la Madre, te contamos a cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este sábado 11 de octubre.

Este jueves el peso chileno cotiza a 1,48 para la venta, según el sitio especializado Wise. Por otro lado, de acuerdo a la información del Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a $94.877 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el blue y el oficial este sábado

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando compras en el país trasandino por las vacaciones de invierno, estos son los valores al 11 de octubre.

En el último cierre de la jornada hábil, la cotización del dólar oficial en las pizarras del Banco Nación se estableció en $1400 para la compra y $1450 para la venta.

Por su parte, el dólar blue, negociado en el mercado informal de cambios, finalizó el último día hábil con un valor de $1455 para la compra y $1475 para la venta, superando en $25 el precio de venta del tipo de cambio oficial.

Cotización del dólar MEP y CCL este sábado 11 de octubre

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y el dólar CCL (Contado con Liquidación) son tipos de cambio financieros que se obtienen mediante la compra y venta de bonos y acciones.

Al cierre del último día hábil, estas fueron las cotizaciones:

Dólar MEP (Dólar Bolsa): $1440,81

Dólar CCL (Contado con Liquidación): $1441,70

Requisitos y pasos para comprar dólares por Home Banking

Tras el fin del cepo cambiario, muchos bancos permiten realizar la compra de dólares financieros a través de su plataforma de home banking. Es importante confirmar la disponibilidad y los horarios definidos con su entidad bancaria.

El proceso general para realizar la operatoria es el siguiente: