Comodoro Rivadavia reúne destinos de la Patagonia argentina y chilena en una feria

La edición 2026 tendrá como lema “Mar de Oportunidades” y buscará poner en valor el crecimiento de Comodoro Rivadavia como destino turístico con identidad costera.

La Patagonia tiene muchos destinos por descubrir, desde localidades de montaña y pueblos costeros hasta rutas escénicas, áreas naturales y experiencias vinculadas con la gastronomía y la cultura regional. Una parte de esa diversidad se reunirá en Comodoro Rivadavia, que del 6 al 8 de noviembre será sede de una nueva edición de Expo Turismo, el encuentro que busca conectar a los protagonistas de la actividad turística de Argentina y Chile.

La 12.ª edición se desarrollará en el Predio Ferial bajo el lema «Mar de Oportunidades» y convocará a destinos, prestadores de servicios, emprendedores y representantes institucionales. La propuesta tendrá dos instancias: una jornada destinada al sector profesional y dos días de actividades abiertas al público, con entrada libre y gratuita.

La apertura será el viernes 6 de noviembre con la Cumbre Patagónica, un espacio de intercambio comercial que incluirá rondas de negocios y la participación de más de 15 operadores mayoristas. El objetivo será generar contactos entre los destinos y quienes comercializan viajes, además de impulsar acuerdos y nuevas oportunidades para los prestadores de la región.

El sábado 7 y el domingo 8, en cambio, la feria abrirá sus puertas a residentes y visitantes. Los stands permitirán conocer propuestas turísticas de distintos puntos de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa, además de las regiones chilenas de Aysén y Los Lagos. La presencia de representantes de ambos países también apunta a fortalecer los circuitos binacionales y las alternativas de viaje que conectan territorios cercanos, pero con paisajes y atractivos diferentes.

Sabores, productos y experiencias patagónicas

La feria no estará dedicada exclusivamente a la promoción de destinos. Quienes se acerquen al Predio Ferial también encontrarán espacios gastronómicos, propuestas comerciales y actividades recreativas para recorrer durante las dos jornadas abiertas al público.

Entre las opciones anunciadas se encuentran el Paseo de Compras, con productos de identidad patagónica; Comodoro Invita; el Patio del Festín; el Bar del Golfo y el tradicional patio de fuegos. También habrá food trucks y espectáculos de música en vivo, una oportunidad para acercarse a los sabores y las expresiones culturales de la región.

La programación incluirá además espacios de streaming, proyecciones en un microcine y la tienda Comodoro Alma, que tendrá una finalidad solidaria. A esto se sumarán más de 30 charlas y presentaciones sobre proyectos, experiencias e iniciativas vinculadas con el turismo.

Una feria para conectar destinos

La participación de localidades argentinas y chilenas será uno de los ejes de esta edición. La posibilidad de reunir en un mismo espacio a destinos de la cordillera, la costa y la estepa permite mostrar la variedad de paisajes y actividades que ofrece la región, pero también generar vínculos entre quienes trabajan en el desarrollo turístico.

Con las rondas comerciales del viernes y las actividades abiertas del fin de semana, Expo Turismo buscará acercar dos dimensiones de la actividad: los negocios que permiten sostener y ampliar la oferta de viajes y el contacto directo con el público que quiere conocer nuevos lugares.

La cita será del 6 al 8 de noviembre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. La entrada para las jornadas del sábado y domingo será libre y gratuita.