Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que murió a los 30 años: su historia de esfuerzo y la familia que dejó

La muerte de Jesús de Miguel Alameda, el futbolista español de 30 años que falleció este martes 3 de noviembre de 2026, provocó una profunda conmoción en el mundo del deporte. El delantero del CD Tenerife sufrió un violento choque con el arquero del FC Andorra durante un partido de la Segunda División española y murió horas después en un hospital.

Detrás de la tragedia había una historia de perseverancia, una carrera construida lejos de los grandes clubes y una familia que atravesaba uno de sus momentos más felices. De Miguel estaba casado con María y era padre de una nena pequeña, nacida en 2025.

Su fallecimiento dejó una profunda tristeza entre sus compañeros, los hinchas y quienes lo acompañaron durante su trayectoria.

Quién era Jesús de Miguel: el delantero que llegó al fútbol profesional después de años de esfuerzo

Jesús de Miguel nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996 y acababa de cumplir 30 años. Era un delantero centro zurdo, de aproximadamente 1,90 metros de altura, reconocido por su potencia física, su capacidad goleadora y su perseverancia.

Comenzó su formación en las categorías inferiores del Lugo Fuenlabrada y del Leganés, donde dio sus primeros pasos antes de iniciar un largo recorrido por equipos del ascenso español.

A lo largo de su carrera pasó por Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas de Salamanca, entre otros clubes.

Su gran oportunidad llegó en enero de 2023, cuando se incorporó al CD Castellón. Allí se convirtió en una pieza importante del equipo que consiguió el ascenso a Segunda División en 2024.

Durante aquella campaña anotó 16 goles y aportó seis asistencias en 38 partidos, números que consolidaron su crecimiento profesional.

Su llegada al Tenerife y el sueño que estaba cumpliendo

En julio de 2025, Jesús de Miguel fichó por el CD Tenerife, con un contrato previsto hasta 2028.

El delantero llegó al conjunto canario con el objetivo de ayudar al equipo a regresar a la Segunda División, después de una temporada complicada.

Su adaptación fue inmediata. Durante sus primeros seis partidos convirtió siete goles y dio tres asistencias, registros que lo posicionaron rápidamente entre los futbolistas más destacados del plantel.

Terminó aquella temporada con 11 goles en 29 encuentros y fue una pieza importante en el ascenso del Tenerife.

A los 30 años, después de recorrer numerosos clubes, había conseguido consolidarse en el fútbol profesional y atravesaba una de las mejores etapas de su carrera.

La familia de Jesús de Miguel: estaba casado y tenía una hija pequeña

Más allá de su trayectoria deportiva, Jesús de Miguel también disfrutaba de una etapa especial en su vida personal.

Estaba casado con María y era padre de una nena nacida en 2025, según informaron medios españoles como Telecinco y el diario argentino La Nación.

La llegada de su primera hija había marcado un nuevo capítulo familiar, mientras el delantero continuaba creciendo profesionalmente.

Tras conocerse su fallecimiento, la familia agradeció las numerosas muestras de cariño y pidió respeto por su privacidad.

El pedido fue transmitido a través del comunicado oficial del CD Tenerife, que acompañó a sus seres queridos en medio de la conmoción.

La tragedia que terminó con su vida y el dolor del fútbol español

El lunes 2 de noviembre, durante el partido entre Tenerife y FC Andorra, De Miguel chocó violentamente contra el arquero Jesús Owono, quien salió a disputar una pelota.

El impacto en el pecho provocó que el delantero cayera al césped y sufriera un paro cardiorrespiratorio.

Los médicos consiguieron reanimarlo y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Sin embargo, su estado empeoró durante la madrugada y el Tenerife confirmó su muerte el martes 3 de noviembre, a las 8 de la mañana, hora española.

La noticia generó una fuerte reacción en el fútbol europeo. La Federación Española suspendió los partidos previstos para la jornada y numerosos clubes expresaron sus condolencias.

Jesús de Miguel dejó una carrera marcada por cuatro ascensos, goles y años de sacrificio, pero también el recuerdo de un futbolista que había conseguido cumplir su sueño y construir una familia.

Su historia quedó atravesada por una tragedia inesperada, cuando todavía tenía mucho camino por recorrer dentro y fuera de las canchas.