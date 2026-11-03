De qué murió Jesús de Miguel: el paro cardíaco y la complicación que sufrió antes de morir

La muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español de 30 años que murió este martes 3 de noviembre de 2026, conmocionó al mundo del deporte. El delantero del CD Tenerife había sufrido un violento choque con el arquero del FC Andorra durante un partido de la Segunda División española y permanecía internado en terapia intensiva.

Aunque inicialmente los médicos lograron estabilizarlo, su estado neurológico empeoró durante la madrugada y finalmente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la información difundida por Reuters, EFE, Europa Press y medios españoles, el futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio después del impacto. Sin embargo, hasta el momento no se difundió un informe médico definitivo que establezca el mecanismo exacto que provocó su muerte.

De qué murió Jesús de Miguel: el paro cardiorrespiratorio y el deterioro neurológico

El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante los últimos minutos del partido entre CD Tenerife y FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El arquero visitante, Jesús Owono, salió de su área para disputar una pelota larga y chocó violentamente contra el delantero. Según la reconstrucción publicada por Reuters, la rodilla del guardameta impactó contra el pecho de De Miguel.

El futbolista cayó al césped y quedó inmóvil, lo que provocó la intervención inmediata de los equipos médicos.

El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio y necesitó maniobras de reanimación. Los servicios de emergencia consiguieron recuperar sus signos vitales y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En un primer momento, el Tenerife informó que su estado era estable, aunque grave. Sin embargo, durante la madrugada del martes comunicó una noticia preocupante: su situación neurológica había empeorado.

Horas después, el club confirmó su fallecimiento.

Qué pasó en las últimas horas de Jesús de Miguel

La evolución del futbolista estuvo marcada por tres momentos determinantes:

El impacto durante el partido: De Miguel recibió un fuerte golpe al disputar una pelota con el arquero rival y perdió el conocimiento.

De Miguel recibió un fuerte golpe al disputar una pelota con el arquero rival y perdió el conocimiento. La emergencia cardíaca: sufrió un paro cardiorrespiratorio y recibió asistencia médica urgente. Los profesionales consiguieron reanimarlo.

sufrió un paro cardiorrespiratorio y recibió asistencia médica urgente. Los profesionales consiguieron reanimarlo. El agravamiento neurológico: después de ingresar en terapia intensiva, su condición empeoró durante la madrugada del martes, antes de que se confirmara su muerte.

Según informó la agencia EFE, el Tenerife había comunicado oficialmente el deterioro neurológico del jugador, aunque no precisó la naturaleza de las lesiones ni difundió resultados de estudios médicos.

Por ese motivo, no es posible afirmar que haya fallecido por una lesión cerebral específica, un traumatismo craneal o una complicación cardíaca determinada, más allá del paro cardiorrespiratorio que sufrió después del choque.

¿Puede un golpe en el pecho provocar un paro cardíaco?

Un impacto fuerte en el tórax puede desencadenar una emergencia cardiovascular. Entre los fenómenos médicos conocidos se encuentra el commotio cordis, una alteración grave del ritmo cardíaco que puede producirse cuando un golpe alcanza el pecho en un momento particularmente vulnerable del ciclo eléctrico del corazón.

Este fenómeno, aunque poco frecuente, está documentado en actividades deportivas.

Sin embargo, no existe confirmación de que Jesús de Miguel haya sufrido commotio cordis. Tampoco se informó públicamente que tuviera una enfermedad cardíaca previa.

Los especialistas diferencian entre el paro cardiorrespiratorio, que describe la interrupción de las funciones circulatoria y respiratoria, y la causa que desencadena esa emergencia.

En el caso del futbolista español, esa causa específica todavía no fue establecida públicamente.

El comunicado del Tenerife tras la muerte del futbolista

El CD Tenerife confirmó que Jesús de Miguel falleció este martes 3 de noviembre a las 8 de la mañana, hora española.

La institución expresó su profundo dolor y acompañó a la familia, los compañeros y los hinchas del club.

La noticia también provocó una fuerte reacción en el fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol suspendió los partidos previstos para este martes, mientras que clubes como Real Madrid y Barcelona expresaron sus condolencias.

La familia del delantero agradeció las muestras de cariño y solicitó respeto por su privacidad.

Jesús de Miguel tenía 30 años y atravesaba una etapa importante de su carrera profesional. Su muerte, después de una acción de juego que terminó en una emergencia médica, volvió a poner en primer plano la importancia de la asistencia inmediata y los protocolos de reanimación en los estadios.