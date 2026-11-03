Murió Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, tras sufrir un fuerte golpe durante un partido
El delantero del CD Tenerife, de 30 años, murió en la Unidad de Cuidados Intensivos tras chocar contra el arquero rival durante el encuentro ante el Andorra. La Federación Española suspendió la jornada de Copa del Rey y la UEFA decretó luto continental.
El delantero español Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, luego de permanecer horas en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa de las severas lesiones sufridas tras una violenta jugada durante el partido ante el Andorra por la Segunda División de España.
El trágico desenlace fue confirmado a primera mañana por el CD Tenerife a través de un comunicado oficial: «Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, comunicamos el trágico fallecimiento de De Miguel. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento».
Un choque brutal que paralizó al estadio: así fue el fatal incidente que sufrió Jesús de Miguel
El hecho ocurrió en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel se disponía a controlar una pelota en el centro del campo cuando el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió a despejar con la pierna en alto y arrolló de lleno al atacante.
La violencia del impacto dejó al jugador inerte en el césped y desató momentos de máxima angustia en el recinto:
- Paro cardiorrespiratorio: el futbolista colapsó en el campo de juego y debió ser reanimado por las asistencias médicas antes de su traslado urgente en ambulancia.
- Expulsión y suspensión: el árbitro mostró la tarjeta roja al guardameta e interrumpió el encuentro de inmediato ante la gravedad del cuadro.
- Deterioro neurológico: aunque en un principio ingresó «estable dentro de la gravedad», su estado de salud empeoró drásticamente durante la madrugada del martes hasta desencadenar el desenlace fatal.
Luto en el fútbol europeo y suspensión de la fecha
La noticia desató una ola de conmoción institucional que atravesó todo el deporte español y europeo. De Miguel, originario de Madrid, cumplía su segunda temporada en el club canario tras ser pieza fundamental en el ascenso desde el Castellón.
Ante la magnitud del suceso, los organismos deportivos tomaron medidas inmediatas:
- Suspensión oficial de la RFEF: la Real Federación Española de Fútbol aplazó de forma directa los partidos programados para este martes por la Copa del Rey y la Copa de la Reina.
- Minuto de silencio de la UEFA: el organismo rector del fútbol europeo decretó un minuto de silencio obligatorio en todos los encuentros continentales de la semana.
- Condolencias masivas: el FC Andorra, su máximo accionista Gerard Piqué, clubes como el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, junto a la ministra de Deportes Milagros Tolón, enviaron mensajes de acompañamiento a la familia.
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