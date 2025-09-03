Trasladaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebrará en septiembre 2025

En septiembre 2025 se celebrará el Día del Empleado de Comercio. Originalmente, la fecha designada era el 26, pero este año será trasladado para que los trabajadores gocen de un fin de semana largo. El cambio lo confirmó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). Se espera que ese día los negocios permanezcan cerrados. Los detalles en esta nota.

Cuándo se celebrará el Día del Empleado de Comercio en septiembre 2025

El Día del Empleado de Comercio finalmente se celebrará el lunes 29 de septiembre 2025. El traslado de la jornada busca otorgar un fin de semana largo a los trabajadores del sector y reducir el impacto económico para los comerciantes, debido a que los viernes suelen ser días de alta actividad comercial.

La ley considera el Día del Empleado de Comercio como una jornada no laborable, similar a un feriado nacional. Esto significa que los trabajadores no están obligados a trabajar. En caso de que lo hagan, el empleador deberá abonar la jornada con un recargo del 100%, es decir, el doble del salario habitual, recordó EconoBlog.

Como ocurre año a año, las grandes cadenas comerciales permanecerán cerradas en esta fecha. Sin embargo, los pequeños comercios podrían abrir sus puertas si son atendidos por sus propios dueños o familiares. En resumen, según lo establecido:

Si no se trabaja: el empleado descansa y cobra normalmente.

Si se trabaja: el empleador debe pagar el día con un adicional del 100%.

No corresponde otorgar un descanso compensatorio, ya que la jornada tiene carácter de feriado y no de franco.

Cuándo será el próximo feriado en 2025

De acuerdo con el calendario oficial, septiembre 2025 no tiene feriados nacionales. El próximo feriado será el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este año cae domingo y en un primer momento fue declaro como intransferible, aunque en los últimos días el Gobierno Nacional lanzó un decreto para que sea transferido al viernes.