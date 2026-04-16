Un COLE y un auto chocaron en el Bajo de Neuquén este jueves

Un choque se produjo este jueves por la mañana en la intersección de las calles Santa Cruz y Perito Moreno de Neuquén. El impacto fue protagonizado por una unidad del servicio COLE y un auto Fiat Cronos. Según trascendió, el accidente sucedió minutos antes de las 10 y solo se habrían registrado daños materiales.

La unidad pertenece a la Línea 27 y circulaba por la calle Perito Moreno, en tanto el Fiat Cronos por Santa Cruz. Se aguarda para remover al vehículo mayor del sector.

El vehículo Fiat Cronos fue impactado en su lateral izquierdo trasero. La colisión dañó parte de su baúl y una de sus ópticas. Aún no se conocieron detalles de cómo fue la mecánica del choque.

El choque se produjo en el Bajo de Neuquén. Foto: archivo.

Desde la Policía de Neuquén informaron que no tuvieron intervención en el hecho dado que se trató de un choque sin lesiones graves. El tránsito en el sector ya se encuentra normalizado.

Desde el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) informaron que un nene de 5 años fue asistido preventivamente por «un golpe leve» en la frente. El niño viajaba en el colectivo junto a sus padres y se encuentra fuera de peligro.