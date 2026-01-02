Vacaciones 2026 en ruta: los controles clave del auto antes de viajar largas distancias

Frente al inicio de la temporada de vacaciones 2026, especialistas compartieron una lista de recaudos para los usuarios que deciden hacer turismo con el auto y recorrer grandes distancias, ya sea a nivel nacional o internacional. Los detalles en esta nota.

Antes de arrancar las vacaciones: qué revisar en el auto para un viaje seguro

El Automóvil Club Argentino (ACA), junto a sus mecánicos de auxilio, listaron una serie de elementos a controlar en el auto antes de ponerse detrás del volante y encender el motor.

Tal como indicaron los expertos, la revisión mecánica integral debe incluir el estado “de los frenos y su líquido, del nivel de aceite del motor, del líquido refrigerante y del sistema de dirección”, aseguró Laureano Pérsico, mecánico de auxilio del ACA.

Se debe recordar que “el cambio de aceite y filtros hay que hacerlo cada 10 mil km o una vez al año. Si se va a ir a la ruta con 8 mil kilómetros y se van a hacer 2 mil más, lo mejor es hacer el service antes, para que el aceite no se corte ni se ponga feo”, agregó Pérsico.

El mismo profesional sostuvo que es fundamental comprobar que no existan pérdidas de fluidos y que la batería se encuentre en buen estado, recurriendo a un probador de batería. “El agua para el ´sapito´ y las escobillas también deben revisarse”.

El siguiente paso es revisar los neumáticos y las luces. El estado de los neumáticos es central para la estabilidad del auto. Se aconseja verificar la presión —incluida la rueda de auxilio— y controlar que el dibujo tenga la profundidad adecuada.

Además, se puede “controlar la fecha de fabricación de los neumáticos, que está grabado en cada uno de ellos. Y si es un 0 km. controlar cuánto tiempo estuvo ‘parado’ antes de salir a las calles, porque eso puede afectar la forma”, manifestó el experto.

En paralelo, todas las luces deben funcionar correctamente: bajas, altas, de giro, de freno y balizas. Una simple lámpara quemada puede generar situaciones de riesgo en la ruta, además de ser sancionable en los controles viales.

A esto se suman los elementos obligatorios de seguridad, como son el matafuego —que debe contar con el control de carga vigente— y la señalización reflectante —balizas portátiles o triángulos reflectantes—.

Asimismo, es aconsejable planificar la ruta con antelación, informarse sobre el estado de los caminos y consultar el pronóstico meteorológico. Salir con tiempo suficiente ayuda a evitar maniobras riesgosas y a mantener una conducción más relajada.

Finalmente, se recomienda contar con auxilio mecánico en ruta ante cualquier imprevisto. Una falla eléctrica, un problema con un neumático o una batería descargada pueden resolverse de forma rápida y segura mediante un servicio especializado.

En tanto, el profesional sostuvo que, a la hora de cambiar una goma, “lo primero es acomodar bien el cricket en el lugar que el auto tiene marcado, generalmente en el zócalo, a unos 15 o 20 centímetros de la punta, donde está reforzado”.

El paso siguiente es “aflojar la rueda, controlando siempre de tener la tuerca de seguridad”, señaló el mecánico. Al volver a colocar la rueda de auxilio o reparada, debemos certificar fehacientemente que todas las tuercas hayan quedado bien ajustadas.

Otro consejo es evitar el exceso de equipaje, que no solo reduce la comodidad, sino que afecta el comportamiento del auto. Así, se sugiere distribuir el peso y evitar objetos sueltos dentro del habitáculo.

