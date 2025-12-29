Cuatro de los ganadores del sorteo de Global Oil reciben auto 0 km en Neuquén

Cuatro de los ganadores del sorteo organizado por las estaciones de servicio Global Oil recibieron las llaves de su premio: un Toyota Yaris 0 km automático para cada uno. La entrega se realizó en la concesionaria Nippon Car en Neuquén Capital y tuvo como protagonistas a personas comunes que, de un momento a otro, vieron cambiar su realidad.

Juan Bautista Paso Antunes, Carlos Medina, Fabricio Olate y Lucía Gilbert llegaron acompañados por sus familias y se fueron manejando su auto nuevo, todavía con la emoción a flor de piel. En total, son nueve los ganadores del sorteo; los tres restantes recibirán su vehículo en los próximos días.

1/ 4 Lucía Gilbert 2/ 4 Juan Bautista Paso Antunes 3/ 4 Fabricio Olate 4/ 4 Carlos Medina

“Cuando me avisaron, desconfié”, reconoció Juan Bautista, cliente habitual de las estaciones Puma. “Pensé que podía ser una estafa, aunque tenía una pequeña ilusión”, agregó. Padre de dos hijos, contó que hasta ahora manejaba un auto del 2017, que planea vender. Y el dinero lo usará para la compra de un terreno.

El escepticismo fue un factor común en casi todos los ganadores. Fabricio Olate también confesó que al principio no lo creía. “Con tantas estafas que hay hoy en día, no atendía las llamadas. Recién reaccioné cuando me llamó el gestor de Global Oil”. El premio también representa un paso clave en su vida. “Voy a vender el auto que tengo y con ese dinero empezar a construir mi casa, ya que tengo un terreno”.

Para Lucía Gilbert, la noticia llegó de la manera más inesperada. “Me enteré porque una amiga me llamó. De Global Oil me habían llamado antes, pero no atendía el teléfono”, recordó entre risas. “Es la primera vez en mi vida que tengo un 0 km. Económicamente me ayuda un montón”, dijo, emocionada.

Desde la empresa, la gerente de Global Oil, Romina Minisini, destacó el valor del encuentro y el sentido de la iniciativa. “Es una experiencia muy linda poder hacer la entrega de los autos en este momento del año tan especial, sorprender a los clientes y devolverles algo de todo lo que confían en nosotros”, expresó. “Que puedan disfrutar un vehículo, volver a cargar en nuestras estaciones y seguir sumándose a las iniciativas que impulsamos nos llena de alegría”, agregó.

El sorteo se realizó el pasado 2 de diciembre en el Hotel Global, en Centenario, tras varios meses de promoción en todas las estaciones Puma Global Oil de Neuquén y Río Negro. Miles de personas participaron a través de la carga de combustible, compras en tiendas y la adquisición de lubricantes Puma, que otorgaban doble chance.

El mecanismo incluyó urnas diferenciadas por estación y la selección de cupón titular y suplente, garantizando transparencia y trazabilidad. La promoción estuvo vigente hasta el 30 de noviembre y aún restan tres entregas más.