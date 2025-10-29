Los autos chinos renuevan el mercado argentino
Nuevas marcas y modelos amplían la oferta local, combinando tecnología, diseño y alternativas híbridas y eléctricas. Precios y modelos disponibles.
El mercado automotor argentino atraviesa un momento de transformación profunda. La flexibilización de las importaciones abrió la puerta a una nueva ola de vehículos, y los autos chinos se consolidan como protagonistas de esta renovación. Gracias a propuestas que van desde modelos accesibles hasta SUV híbridos y eléctricos de alta gama, las marcas del gigante asiático muestran una evolución notable en tecnología, diseño y seguridad. Además, el cupo anual de 50.000 unidades electrificadas sin arancel extrazona, dispuesto por el Gobierno, facilita el ingreso de estos vehículos al país y fomenta la movilidad sustentable.
Estas automotrices combinan innovación y tradición, con vehículos que compiten de igual a igual con marcas tradicionales. Algunos nombres ya conocidos y otros completamente nuevos amplían su presencia local: Haval, Ora, Poer, Tank, Jetour, BYD, Maxus, Chery, Baic, MG, Skywell, DFSK, Foton, JAC, Kaiyi y Geely. Cada marca ofrece modelos que se adaptan a distintos presupuestos y necesidades, desde urbanos compactos hasta SUV de lujo y eléctricos con gran autonomía.
El ingreso de los autos chinos al mercado argentino no solo ofrece más opciones a los consumidores, sino que también impulsa la competencia y eleva los estándares de tecnología y diseño. Con variantes electrificadas, híbridas y 100% eléctricas, estas marcas representan una alternativa confiable para quienes buscan innovación y eficiencia, al tiempo que diversifican la oferta local de vehículos.
Para quienes estén interesados en conocer más detalles sobre modelos, características técnicas o disponibilidad, cada marca mantiene contacto directo a través de sus correos oficiales en Argentina.
Con esta nueva oleada de vehículos, el país se abre a un abanico de posibilidades que antes era exclusivo de fabricantes tradicionales y ofrece la oportunidad de acceder a autos modernos, seguros y con tecnología de vanguardia, consolidando la presencia china en el mercado local y contribuyendo al crecimiento de la movilidad sustentable.
Los modelos disponible en Argentina con sus precios aproximados
Haval
Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s 30.000
Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s 33.000
Jolion PRO HEV Deluxe: u$s 28.990
Jolion PRO HEV Supreme: u$s 30.990
H6 2WD: u$s 36.500
H6 4WD: u$s 39.900
H6 GT 4WD: u$s 44.400
H6 HEV Deluxe: u$s 33.500
H6 HEV Supreme: u$s 35.500
Ora
Ora 03 Deluxe: u$s 31.000
Poer
Poer Elite 2WD: u$s 28.730
Poer Elite 4WD: u$s 32.697
Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s 41.990
Tank
Tank 300: u$s 51.900
Jetour
X50: u$s 26.600
T2: u$s 54.900
T1: u$s 51.900
Dashing: u$s 38.500
X70 Plus: u$s 40.500
X70 1.5T AT: u$s 31.500
Kaiyi
X3: u$s 31.400
Geely
EX5: u$s 34.800
Maxus
T60 MT: u$s 32.000
T60 AT: u$s 36.000
T90: u$s 43.000
T90 EV: u$s 72.000
D90: u$s 66.000
Chery
Tiggo 4 Hybrid: u$s 33.500
Tiggo 7 Pro Hybrid: u$s 35.600
Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s 25.000
Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s 27.500
Tiggo 8 Pro Luxury: u$s 49.600
Baic
X35 Fashion: u$s 25.500
X35 Fashion Plus: u$s 27.200
X35 Luxury: u$s 28.200
X55 II Luxury: u$s 39.700
X55 II Plus: u$s 45.700
BJ30 Hybrid 4X2: u$s 35.800
BJ30 Hybrid 4X4: u$s 45.700
BJ40 3 Puertas: u$s 61.300
BJ40 Plus: u$s 63.900
BJ60 Mild Hybrid: u$s 78.600
U5 Plus: u$s 25.600
EU5 100% Eléctrico: u$s 28.900
EU5 Plus: u$s 48.700
MG
MG3 HEV Confort: u$s 23.500
MG3 HEV Luxury: u$s 25.900
MG ZS HEV Confort: u$s 27.500
MG ZS HEV Luxury: u$s 29.900
MG Cyberster: u$s 130.000
Skywell
ET5: u$s 48.000
BE11: u$s 58.000
DFSK
E5 PHEV: u$s 34.500
Glory 500 Confort CVT: u$s 34.500
Glory 580 Confort 7 asientos: u$s 39.200
Foton
Tunland G7: u$s 51.131
Tunland V9: u$s 71.213
JAC
S2 MT Intelligent FL: u$s 19.900
JS2 Luxury LV: u$s 21.900
JS4 LV: u$s 27.500
JS4 Flagship: u$s 29.500
JS6 PHEV Euro VI: u$s 33.900
JS8 Pro: u$s 38.900
E30X Luxury: u$s 30.500
T8 4X4 MT: u$s 34.900
T9 Luxury: u$s 38.500
BYD
Dolphin Mini GL: u$s 22.990
Dolphin Mini GS: u$s 23.990
Yuan Pro GL: u$s 29.990
Yuan Pro GS: u$s 30.990
Song Pro GL: u$s 34.990
Song Pro GS: u$s 36.990
