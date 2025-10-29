Los autos chinos renuevan el mercado argentino

El ingreso de los autos chinos al mercado argentino no solo ofrece más opciones a los consumidores, sino que también impulsa la competencia y eleva los estándares de tecnología y diseño.

El mercado automotor argentino atraviesa un momento de transformación profunda. La flexibilización de las importaciones abrió la puerta a una nueva ola de vehículos, y los autos chinos se consolidan como protagonistas de esta renovación. Gracias a propuestas que van desde modelos accesibles hasta SUV híbridos y eléctricos de alta gama, las marcas del gigante asiático muestran una evolución notable en tecnología, diseño y seguridad. Además, el cupo anual de 50.000 unidades electrificadas sin arancel extrazona, dispuesto por el Gobierno, facilita el ingreso de estos vehículos al país y fomenta la movilidad sustentable.



El Baic EU5 100% eléctrico cuesta u$s 28.900.

Estas automotrices combinan innovación y tradición, con vehículos que compiten de igual a igual con marcas tradicionales. Algunos nombres ya conocidos y otros completamente nuevos amplían su presencia local: Haval, Ora, Poer, Tank, Jetour, BYD, Maxus, Chery, Baic, MG, Skywell, DFSK, Foton, JAC, Kaiyi y Geely. Cada marca ofrece modelos que se adaptan a distintos presupuestos y necesidades, desde urbanos compactos hasta SUV de lujo y eléctricos con gran autonomía.



El ingreso de los autos chinos al mercado argentino no solo ofrece más opciones a los consumidores, sino que también impulsa la competencia y eleva los estándares de tecnología y diseño. Con variantes electrificadas, híbridas y 100% eléctricas, estas marcas representan una alternativa confiable para quienes buscan innovación y eficiencia, al tiempo que diversifican la oferta local de vehículos.

Para quienes estén interesados en conocer más detalles sobre modelos, características técnicas o disponibilidad, cada marca mantiene contacto directo a través de sus correos oficiales en Argentina.

Con esta nueva oleada de vehículos, el país se abre a un abanico de posibilidades que antes era exclusivo de fabricantes tradicionales y ofrece la oportunidad de acceder a autos modernos, seguros y con tecnología de vanguardia, consolidando la presencia china en el mercado local y contribuyendo al crecimiento de la movilidad sustentable.

Los modelos disponible en Argentina con sus precios aproximados

Haval

Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s 30.000

Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s 33.000

Jolion PRO HEV Deluxe: u$s 28.990

Jolion PRO HEV Supreme: u$s 30.990

H6 2WD: u$s 36.500

H6 4WD: u$s 39.900

H6 GT 4WD: u$s 44.400

H6 HEV Deluxe: u$s 33.500

H6 HEV Supreme: u$s 35.500

Ora

Ora 03 Deluxe: u$s 31.000

Poer

Poer Elite 2WD: u$s 28.730

Poer Elite 4WD: u$s 32.697

Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s 41.990

Tank

Tank 300: u$s 51.900

Jetour

X50: u$s 26.600

T2: u$s 54.900

T1: u$s 51.900

Dashing: u$s 38.500

X70 Plus: u$s 40.500

X70 1.5T AT: u$s 31.500

Kaiyi

X3: u$s 31.400

Geely

EX5: u$s 34.800

Maxus

T60 MT: u$s 32.000

T60 AT: u$s 36.000

T90: u$s 43.000

T90 EV: u$s 72.000

D90: u$s 66.000

Chery

Tiggo 4 Hybrid: u$s 33.500

Tiggo 7 Pro Hybrid: u$s 35.600

Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s 25.000

Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s 27.500

Tiggo 8 Pro Luxury: u$s 49.600

Baic

X35 Fashion: u$s 25.500

X35 Fashion Plus: u$s 27.200

X35 Luxury: u$s 28.200

X55 II Luxury: u$s 39.700

X55 II Plus: u$s 45.700

BJ30 Hybrid 4X2: u$s 35.800

BJ30 Hybrid 4X4: u$s 45.700

BJ40 3 Puertas: u$s 61.300

BJ40 Plus: u$s 63.900

BJ60 Mild Hybrid: u$s 78.600

U5 Plus: u$s 25.600

EU5 100% Eléctrico: u$s 28.900

EU5 Plus: u$s 48.700

MG

MG3 HEV Confort: u$s 23.500

MG3 HEV Luxury: u$s 25.900

MG ZS HEV Confort: u$s 27.500

MG ZS HEV Luxury: u$s 29.900

MG Cyberster: u$s 130.000

Skywell

ET5: u$s 48.000

BE11: u$s 58.000

DFSK

E5 PHEV: u$s 34.500

Glory 500 Confort CVT: u$s 34.500

Glory 580 Confort 7 asientos: u$s 39.200

Foton

Tunland G7: u$s 51.131

Tunland V9: u$s 71.213

JAC

S2 MT Intelligent FL: u$s 19.900

JS2 Luxury LV: u$s 21.900

JS4 LV: u$s 27.500

JS4 Flagship: u$s 29.500

JS6 PHEV Euro VI: u$s 33.900

JS8 Pro: u$s 38.900

E30X Luxury: u$s 30.500

T8 4X4 MT: u$s 34.900

T9 Luxury: u$s 38.500

BYD

Dolphin Mini GL: u$s 22.990

Dolphin Mini GS: u$s 23.990

Yuan Pro GL: u$s 29.990

Yuan Pro GS: u$s 30.990

Song Pro GL: u$s 34.990

Song Pro GS: u$s 36.990