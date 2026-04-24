La nueva Ley de Discapacidad: lo que debés saber sobre las Pensiones No Contributivas y sus montos

Pensiones No Contributivas: cuáles serán los montos de cobro y qué adicionales elimina la nueva Ley de Discapacidad.-

El nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno nacional busca reconfigurar el sistema de asistencia previsional bajo un criterio de estandarización del gasto público. De acuerdo con el proyecto enviado al Congreso por la Secretaría de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas (PNC) quedarán fijadas estrictamente en el 70% de una jubilación mínima, eliminando las facultades que permitían ajustar los montos según la ubicación geográfica o la severidad del cuadro médico.

Esta decisión de la Secretaría de Discapacidad impacta directamente en las Pensiones No Contributivas (PNC), a partir del análisis de la nueva Ley de Discapacidad, ya que busca «eliminar distorsiones territoriales», lo que en la práctica supone una unificación de haberes que afecta principalmente a los beneficiarios de la Patagonia y zonas con regímenes de invalidez laboral específicos.

Secretaría de Discapacidad: los montos confirmados para las Pensiones No Contributivas con la nueva Ley de Discapacidad

Bajo el esquema de la nueva Ley de Discapacidad, la liquidación de haberes que realiza ANSES seguirá atada a la movilidad jubilatoria, pero con una estructura más rígida.

La Secretaría de Discapacidad ratificó que las Pensiones No Contributivas se calcularán de la siguiente manera:

Haber base : se mantiene en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Tomando los valores de mayo 2026 , la cifra se ubicaría en $275.221,87.

: se mantiene en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Tomando los valores de , la cifra se ubicaría en $275.221,87. Bono extraordinario : la continuidad del refuerzo de $70.000 dependerá de decisiones administrativas mensuales, elevando el total a $345.221,87 en caso de mantenerse.

: la continuidad del refuerzo de $70.000 dependerá de decisiones administrativas mensuales, elevando el total a $345.221,87 en caso de mantenerse. Eliminación de adicionales: el proyecto de la Secretaría de Discapacidad quita el plus por zona desfavorable (que en nuestra región representaba un 40% extra) y los adicionales por grados de invalidez, estandarizando el pago en todo el país.

Nueva Ley de Discapacidad: incompatibilidad laboral y baja de las Pensiones No Contributivas

Uno de los cambios más disruptivos que introduce la nueva Ley de Discapacidad es el fin de la convivencia entre la asistencia estatal y el trabajo registrado. Según lo establecido por la Secretaría de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas serán incompatibles con cualquier vínculo laboral formal o inscripción en regímenes tributarios (monotributo).

Bajo la normativa anterior, un beneficiario podía trabajar siempre que sus ingresos no superaran dos salarios mínimos; sin embargo, con la nueva Ley de Discapacidad, el acceso a un empleo en blanco disparará la baja inmediata de la Pensión No Contributiva, obligando a los titulares a elegir entre la estabilidad de la prestación o la inserción en el mercado laboral formal.

Pensiones No Contributivas: Secretaría de Discapacidad y el impacto regional de la nueva Ley de Discapacidad

Para los residentes de provincias como Río Negro y Neuquén, la nueva Ley de Discapacidad representa un desafío económico particular debido al costo de vida regional. Al eliminar el diferencial por zona, la Secretaría de Discapacidad busca que no existan brechas en la liquidación de las Pensiones No Contributivas entre un beneficiario del sur y uno del norte del país.

No obstante, las organizaciones sociales advierten que esta medida de la Secretaría de Discapacidad podría profundizar la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en la Patagonia, donde históricamente el plus regional compensaba los mayores gastos de traslado y servicios esenciales que ahora quedarían fuera del alcance del haber básico estandarizado por la nueva Ley de Discapacidad.