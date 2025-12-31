JetSMART suma vuelos y promociones a Natal y abre la puerta a una de las playas más lindas de Brasil

Natal, la Ciudad del Sol, combina playas extensas, dunas doradas y clima tropical durante todo el año.

El mapa aéreo argentino suma un nuevo punto tentador en Brasil. JetSMART, la aerolínea ultra low cost con la flota más joven de Sudamérica, comenzó a operar vuelos directos entre Buenos Aires y Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte, y alcanzó así su destino número 50 en la región. La ruta se convirtió, además, en la más larga de la compañía desde Argentina.

La propuesta llega acompañada de una promoción pensada para planificar con tiempo: hasta 25% de descuento con el código 1ERVUELO, válido hasta el 5 de enero de 2026 a las 10 de la mañana, para viajar entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026. Los pasajes ya están disponibles en el sitio oficial de la aerolínea y también pueden adquirirse utilizando el programa AAdvantage® de American Airlines, con canjes desde 10.000 millas más tasas.

“Con nuestro modelo ultra low cost brindamos precios bajos, aviones nuevos y una operación eficiente para conectar a los argentinos con la región y, al mismo tiempo, impulsar el turismo receptivo”, explicó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART en Argentina. La nueva conexión se suma a las rutas internacionales que la compañía ya opera hacia Río de Janeiro, Florianópolis y Recife, con muy buena aceptación del público.

Vuelos directos, promociones y clima tropical todo el año: Natal suma razones para convertirse en el nuevo flechazo del verano brasileño.

Natal, la ciudad donde siempre brilla el sol

Conocida como la Ciudad del Sol, Natal seduce con playas de arena clara, dunas doradas y mar tibio, además de un clima tropical que acompaña durante todo el año. Pero el destino va mucho más allá del paisaje de postal: historia, cultura y naturaleza se combinan en una ciudad que invita a explorar sin apuro.

Una buena forma de empezar es con un recorrido panorámico, ideal para obtener una primera mirada de la ciudad y luego decidir qué volver a visitar. El paseo suele incluir el Parque das Dunas, considerado el mayor parque urbano sobre dunas de Brasil y una de las principales reservas urbanas de Mata Atlántica del país. Senderos ecológicos, ciclovías y miradores permiten descubrir la flora y fauna local en pleno entorno natural.

Con descuentos de hasta el 25%, la aerolínea apuesta a consolidar a Natal como puerta de entrada al nordeste brasileño.

El viaje continúa por el Centro Histórico, con calles estrechas, casas coloridas y edificios emblemáticos como el Teatro Alberto Maranhão, la Catedral Metropolitana, el Palacio de la Cultura y la llamada zona cero de la ciudad. Desde el Mirante da Ladeira do Sol, la vista se abre sobre la Via Costeira, una avenida marítima de 12 kilómetros que concentra algunos de los mejores hoteles de Natal.

Playas, ciencia y curiosidades únicas

El recorrido urbano se intercala con paradas en playas como Ponta Negra, dos Artistas, Forte y Miami, y suele incluir un almuerzo frente al mar en Camurupim, una de las más tranquilas para relajarse.

Entre las visitas más singulares aparece la Barreira do Inferno, el centro de lanzamiento de cohetes de la Fuerza Aérea Brasileña, donde se realizaron más de 400 lanzamientos desde 1965. El área también es un importante punto de preservación ambiental: allí trabaja el Proyecto Tamar, dedicado al cuidado de las tortugas marinas.

Y si de rarezas se trata, Natal guarda un récord mundial: el anacardo más grande del planeta. Este árbol monumental ocupa unos 8.500 metros cuadrados y produce alrededor de 70.000 frutos por cosecha, convirtiéndose en una de las postales más fotografiadas de la región.

Con vuelos directos, precios accesibles y una combinación perfecta de playa, naturaleza e historia, Natal se posiciona como uno de los destinos brasileños más atractivos para el verano. Y ahora, con JetSMART, también es más fácil llegar.