Cortes de tránsito en El Cóndor por la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: calles afectadas y horarios
El operativo vial acompaña el desarrollo de la 52° Fiesta Nacional del Mar y el Acampante.
Quienes circulen por El Cóndor este fin de semana deberán tener en cuenta cambios en el tránsito. Por la 52° Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, la Municipalidad de Viedma dispuso cortes en varias esquinas del sector cercano a la Colonia de Vacaciones, donde se concentra el evento. La medida busca ordenar la circulación y reforzar la seguridad en la zona.
Las restricciones rigen este domingo, de 17 a 3, en un radio próximo al predio principal. Desde la subsecretaría de El Cóndor y Costa Atlántica se comunicaron con vecinos comprendidos en el área para informarles sobre el alcance de los cortes.
Esquinas alcanzadas por la medida
- Calle 69 y 120
- Calle 67 y 120
- Calle 65 y 120
- Calle 65 y 100
- Calle 63 y 100
- Calle 65 y 80
- Calle 69 y 6
- Calle 120 bis y 69
Además, habrá cierre total de la salida de Pueblo Nuevo por la Ruta Provincial 1, hasta el lunes a las 8.
Desde el Municipio solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal de Tránsito, y circular con precaución en la zona.
