Cortes de tránsito en El Cóndor por la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante: calles afectadas y horarios

La medida alcanza el área más próxima al predio de la fiesta en El Cóndor. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Quienes circulen por El Cóndor este fin de semana deberán tener en cuenta cambios en el tránsito. Por la 52° Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, la Municipalidad de Viedma dispuso cortes en varias esquinas del sector cercano a la Colonia de Vacaciones, donde se concentra el evento. La medida busca ordenar la circulación y reforzar la seguridad en la zona.

Las restricciones rigen este domingo, de 17 a 3, en un radio próximo al predio principal. Desde la subsecretaría de El Cóndor y Costa Atlántica se comunicaron con vecinos comprendidos en el área para informarles sobre el alcance de los cortes.

Esquinas alcanzadas por la medida

Calle 69 y 120

Calle 67 y 120

Calle 65 y 120

Calle 65 y 100

Calle 63 y 100

Calle 65 y 80

Calle 69 y 6

Calle 120 bis y 69

Además, habrá cierre total de la salida de Pueblo Nuevo por la Ruta Provincial 1, hasta el lunes a las 8.

Desde el Municipio solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del personal de Tránsito, y circular con precaución en la zona.