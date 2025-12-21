¿Viajás a Chile hoy? Revisá los requisitos y el estado de los pasos fronterizos

Si tenés planeado cruzar la cordillera este domingo 21 de diciembre 2025, es fundamental que salgas con precaución extra. A diferencia de la estabilidad de días anteriores, el panorama actual está marcado por una alerta amarilla por lluvias intensas que afecta a gran parte de la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén. Vialidad Nacional y los organismos fronterizos mantienen los pasos operativos, pero advierten que las condiciones de calzada mojada y la visibilidad reducida son factores de riesgo hoy.

Aquí el detalle actualizado de los cruces claves a Chile desde Neuquén y Río Negro:

Paso Pino Hachado : se encuentra HABILITADO para todo tipo de vehículos. Atención: el horario de salida es hasta las 18:00 y el de ingreso hasta las 19:00. Se recomienda circular con cautela por posible caída de rocas en el sector del km 48.

Paso Cardenal Samoré : se encuentra HABILITADO en su horario habitual de 08:00 a 19:00. Las autoridades recuerdan que, debido a la temporada estival, el flujo de vehículos en la Aduana es alto, por lo que se sugieren esperas pacientes.

Paso Mamuil Malal: HABILITADO de 08:00 a 20:00. Se registran sectores con baches y barro producto de las precipitaciones.

El pronóstico en alta montaña: la inestabilidad es la protagonista de este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias de variada intensidad que podrían ser localmente fuertes durante la mañana y tarde. Sin embargo, atención al viento: hacia la tarde se esperan ráfagas que pueden dificultar la maniobrabilidad de vehículos altos y motorhomes en las zonas más expuestas de la Ruta 231 y la Ruta 242.

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 21 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (21/12/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Lluvia. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados. Portar cadenas. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Zonas con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Sectores poceados. Habilitado. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 21 de diciembre 2025:

Inestable en cordillera.

Algunos períodos de viento por ingreso de aire húmedo en cordillera.

Días de calor en la última semana de diciembre.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, domingo 21 de diciembre 2025

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: