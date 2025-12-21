ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¿Viajás a Chile hoy? Revisá los requisitos y el estado de los pasos fronterizos

Vialidad Nacional actualizó hoy el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hacia Chile. Atención al pronóstico de este domingo 21 de diciembre 2025: se registran lluvias e inestabilidad en la cordillera. Qué tenés que saber antes de viajar.

Redacción

Por Redacción

Paso fronterizo Hua Hum.-

Paso fronterizo Hua Hum.-

Si tenés planeado cruzar la cordillera este domingo 21 de diciembre 2025, es fundamental que salgas con precaución extra. A diferencia de la estabilidad de días anteriores, el panorama actual está marcado por una alerta amarilla por lluvias intensas que afecta a gran parte de la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén. Vialidad Nacional y los organismos fronterizos mantienen los pasos operativos, pero advierten que las condiciones de calzada mojada y la visibilidad reducida son factores de riesgo hoy.

Aquí el detalle actualizado de los cruces claves a Chile desde Neuquén y Río Negro:

  • Paso Pino Hachado: se encuentra HABILITADO para todo tipo de vehículos. Atención: el horario de salida es hasta las 18:00 y el de ingreso hasta las 19:00. Se recomienda circular con cautela por posible caída de rocas en el sector del km 48.
  • Paso Cardenal Samoré: se encuentra HABILITADO en su horario habitual de 08:00 a 19:00. Las autoridades recuerdan que, debido a la temporada estival, el flujo de vehículos en la Aduana es alto, por lo que se sugieren esperas pacientes.
  • Paso Mamuil Malal: HABILITADO de 08:00 a 20:00. Se registran sectores con baches y barro producto de las precipitaciones.

El pronóstico en alta montaña: la inestabilidad es la protagonista de este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias de variada intensidad que podrían ser localmente fuertes durante la mañana y tarde. Sin embargo, atención al viento: hacia la tarde se esperan ráfagas que pueden dificultar la maniobrabilidad de vehículos altos y motorhomes en las zonas más expuestas de la Ruta 231 y la Ruta 242.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 21 de diciembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 21 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado hoy miércoles (21/12/2025)Horario de atenciónRecomendaciones clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Lluvia.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Sectores poceados. Portar cadenas.
Pino HachadoHABILITADO8 a 20 hs.Zonas con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM 48.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Sectores poceados. Habilitado.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 21 de diciembre 2025:

  • Inestable en cordillera.
  • Algunos períodos de viento por ingreso de aire húmedo en cordillera.
  • Días de calor en la última semana de diciembre.

    Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, domingo 21 de diciembre 2025

    Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

    CategoríaRequisito obligatorioDetalle de vehículo
    IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
    Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
    Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
    SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
    VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en esta época.

    Temas

    Chile

    Estado de las rutas

    Pasos fronterizos

    Si tenés planeado cruzar la cordillera este domingo 21 de diciembre 2025, es fundamental que salgas con precaución extra. A diferencia de la estabilidad de días anteriores, el panorama actual está marcado por una alerta amarilla por lluvias intensas que afecta a gran parte de la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén. Vialidad Nacional y los organismos fronterizos mantienen los pasos operativos, pero advierten que las condiciones de calzada mojada y la visibilidad reducida son factores de riesgo hoy.

    Registrate gratis

    Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

    Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

    Últimas noticias

    Comentarios