¿Viajás a Chile hoy? Revisá los requisitos y el estado de los pasos fronterizos
Vialidad Nacional actualizó hoy el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro hacia Chile. Atención al pronóstico de este domingo 21 de diciembre 2025: se registran lluvias e inestabilidad en la cordillera. Qué tenés que saber antes de viajar.
Si tenés planeado cruzar la cordillera este domingo 21 de diciembre 2025, es fundamental que salgas con precaución extra. A diferencia de la estabilidad de días anteriores, el panorama actual está marcado por una alerta amarilla por lluvias intensas que afecta a gran parte de la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén. Vialidad Nacional y los organismos fronterizos mantienen los pasos operativos, pero advierten que las condiciones de calzada mojada y la visibilidad reducida son factores de riesgo hoy.
Aquí el detalle actualizado de los cruces claves a Chile desde Neuquén y Río Negro:
- Paso Pino Hachado: se encuentra HABILITADO para todo tipo de vehículos. Atención: el horario de salida es hasta las 18:00 y el de ingreso hasta las 19:00. Se recomienda circular con cautela por posible caída de rocas en el sector del km 48.
- Paso Cardenal Samoré: se encuentra HABILITADO en su horario habitual de 08:00 a 19:00. Las autoridades recuerdan que, debido a la temporada estival, el flujo de vehículos en la Aduana es alto, por lo que se sugieren esperas pacientes.
- Paso Mamuil Malal: HABILITADO de 08:00 a 20:00. Se registran sectores con baches y barro producto de las precipitaciones.
El pronóstico en alta montaña: la inestabilidad es la protagonista de este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias de variada intensidad que podrían ser localmente fuertes durante la mañana y tarde. Sin embargo, atención al viento: hacia la tarde se esperan ráfagas que pueden dificultar la maniobrabilidad de vehículos altos y motorhomes en las zonas más expuestas de la Ruta 231 y la Ruta 242.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 21 de diciembre 2025?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 21 de diciembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado hoy miércoles (21/12/2025)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Lluvia.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados. Portar cadenas.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Zonas con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM 48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Sectores poceados. Habilitado.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.
|Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas.
El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 21 de diciembre 2025:
- Inestable en cordillera.
- Algunos períodos de viento por ingreso de aire húmedo en cordillera.
- Días de calor en la última semana de diciembre.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, domingo 21 de diciembre 2025
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito obligatorio
|Detalle de vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
Comentarios