Mañana se conocerán las ofertas para la obra de emergencia en la zona del Puente 83. (Foto: Juan Thomes)

El Gobierno de Río Negro ya tiene definidos los nombres de las empresas que estarán al frente de tres de las cuatro obras de urgencia previstas en las rutas 22 y 151. Para los trabajos en la zona de Puente 83, entre Cipolletti y Fernández Oro, habrá una nueva apertura de ofertas: el primer llamado quedó desierto y mañana se conocerán las nuevas propuestas.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO por fuentes oficiales, la Provincia prevé firmar los contratos de las cuatro obras la próxima semana, con fecha estimativa el 24 de noviembre. Antes deberá completar la apertura de ofertas de la obra en la zona de Puente 83 y los pasos administrativos para formalizar las adjudicaciones.

La inversión total para esta primera etapa de obras asciende a $10.718.576.797 (unos US$6,81 millones) y se financiará con aproximadamente $7.168 millones (US$4,55 millones) aportados por Oldelval y $3.551 millones (US$2,25 millones) de recursos provinciales. El plazo de ejecución será de 120 días una vez firmados los contratos.

En paralelo, Río Negro trabaja para asumir otros cinco contratos para poder avanzar con la segunda etapa de obras, que todavía dependen de acuerdos con Vialidad Nacional. Uno corresponde a la repavimentación de la Ruta 151, entre el kilómetro 3 y el 109, la rotonda de Choele Choel y tres contratos de la 22.

La segunda etapa del plan vial está prevista para marzo de 2027 y se financiará con el crédito de hasta US$60 millones que Río Negro gestiona ante el organismo internacional FONPLATA. El financiamiento tiene previsto ser tratado por el Directorio del organismo el 24 de noviembre.

Entre las intervenciones anunciadas figuran la finalización de la rotonda de Choele Choel, la reanudación de los trabajos inconclusos en la zona de Puente 83, y la recuperación de unos 106 kilómetros de la Ruta 151, entre Barda del Medio y el yacimiento Medanito, en dirección a Catriel.

Qué empresas quedaron al frente de las primeras obras de reparación de las rutas 22 y 151

La definición surgió del análisis de la Comisión de Pre-Adjudicación de la Dirección de Vialidad Rionegrina. El organismo revisó las ofertas económicas, los dictámenes de Asesoría Legal y los informes técnicos de cada contratación. Con esos elementos, evaluó qué propuestas cumplían con las condiciones exigidas y resultaban convenientes para la Provincia.

En el tramo de la ruta 22 entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel, de 138 kilómetros, la comisión propuso preadjudicar los trabajos a la empresa Ingeniería y Arquitectura. Si bien las tres firmas que se presentaron -Ingeniería y Arquitectura, Oriente Construcciones y Ribeiro SRL- fueron consideradas formalmente admisibles por Asesoría Legal, el informe técnico detectó documentación faltante en las otras dos propuestas. La oferta de la empresa fue de $2.057 millones, equivalentes a unos US$1,31 millones.

Para el tramo de 141 km entre Choele Choel y Chichinales, la evaluación fue distinta. Las tres empresas que participaron —CECOSA, Ribeiro y CN Sapag— superaron el análisis legal y técnico. En este caso, la comisión propuso preadjudicar los trabajos a CECOSA SA, cuya oferta fue de $3.989 millones (unos US$2,53 millones) considerada conveniente para Vialidad Rionegrina.

En la ruta 151, en el tramo de 41 km entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa, también fueron consideradas admisibles las tres propuestas presentadas: Ribeiro SRL, CECOSA e Ingeniería y Arquitectura. Tras revisar la documentación y el informe técnico, la comisión propuso preadjudicar la obra a Ribeiro SRL que presentó una oferta de $3.945 millones, alrededor de US$2,50 millones.

En conjunto, las tres obras representan una inversión de $9.991 millones, equivalentes a unos US$6,34 millones. Los contratos prevén un anticipo financiero de hasta el 15%, que, si se otorgara en los tres casos, sumaría $1.498,65 millones (US$951.524). Ese monto se entregaría al momento de la firma, si cada empresa lo solicita y presenta el detalle de inversión.

El 85% restante, equivalente a unos $8.492,35 millones (US$5,39 millones), se pagaría a medida que avancen los trabajos, mediante certificados de obra. Los pliegos establecen mediciones cada 30 días y el pago de los certificados una vez aprobados por Vialidad Rionegrina.

Tras un llamado desierto, Río Negro realizará mañana la apertura de ofertas para la obra en la zona de Puente 83

La obra de emergencia de ruta nacional 22, entre Fernández Oro y Cipolletti, en el sector conocido como Puente 83, es la única de las cuatro intervenciones que todavía no tiene una empresa a cargo. El primer llamado fue declarado desierto y Vialidad Rionegrina prepara una nueva apertura de ofertas para mañana.

En la primera convocatoria se presentaron tres empresas: Ribeiro SRL, Omega RLP y CN Sapag. Sin embargo, dos de las propuestas no cumplían con el total de la documentación necesaria para avanzar con la contratación.

La tercera oferta sí cumplía con las condiciones técnicas, pero superaba en más de un 20% el presupuesto oficial actualizado, por lo que la comisión la consideró onerosa. El presupuesto, que inicialmente era de $2.385 millones (unos US$1,51 millones), había sido actualizado a $2.530 millones (alrededor de US$1,61 millones).

Ante esa situación, el organismo declaró desierto el procedimiento y autorizó un nuevo llamado a contratación, con un presupuesto revisado.

El tramo comprendido en la contratación va desde el kilómetro 1.202 hasta el 1.216, entre Fernández Oro, el Parque Industrial y Cipolletti. Aunque el pliego identifica una extensión de unos 13 kilómetros, no se trata de una repavimentación integral de toda esa distancia: se realizarán intervenciones en los sectores que presentan deterioros y que determine la inspección de Vialidad Rionegrina durante la obra.

El ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, explicó que la primera etapa contempla la pavimentación de 400 metros de las colectoras de Puente 83. Se trata de una intervención inicial mientras la Provincia avanza en el diseño de una obra de mayor escala para resolver el nudo vehicular que se genera en ese sector.

La inversión estimada para Puente 83 ronda los $2.391 millones (unos US$1,52 millones). El financiamiento se compone de aportes de Oldelval, en el marco de la Ley 5895, y fondos provinciales previstos por la Ley 5882. El plazo informado en ese documento es de 120 días.