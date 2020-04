Qué medidas de seguridad tomar para el sexting y sexo virtual

Evitar encuentros íntimos con personas con las que no se convive durante el aislamiento por coronavirus y recurrir a prácticas como el sexo virtual y la autosatisfacción fueron las recomendaciones brindadas hoy por el ministerio de Salud de la Nación, consideradas como positivas -y hasta históricas- por especialistas en la materia.

Durante la emisión del reporte diario que realiza la cartera sanitaria, Juan José Barleta, infectólogo e integrante de la Dirección nacional de respuesta al VIH, dijo que se debe "evitar el contacto cara a cara" y que ello "incluye los encuentros sexuales con personas con las que no se convive", destacó alternativas como el sexo virtual y pidió no abandonar prácticas seguras como el uso de preservativos. En este contexto, se mencionó el sexo virtual y el sexting.

"Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas. Sse pueden seguir usando pero tenemos que entender que lo mejor es evitar conocer personas en persona. Herramientas como las videollamadas y el sexo virtual pueden ser una buena alternativa", añadió Barletta.

Aunque afirmó que no hay datos que avalen que el "virus se elimine a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y el recto", señaló que "es importante el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o del sexo virtual".

Al respecto, el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff dijo a Télam que "el Gobierno está indicando, correctamente, separación de 1 o 2 metros para poner distancia al contacto con el virus. Necesitamos que la población pueda entender que tener relaciones es exactamente lo contrario a la distancia, es el piel a piel. Por lo tanto, como conclusión, se sugiere la autosatisfacción. El Ministerio autorizó la masturbación, es histórico”.

En el mismo sentido opinó la sexóloga y psicóloga clínica Carolina Meloni, quien estimó “necesarias las recomendaciones” ya que “la salud sexual es un derecho humano y la práctica sexual se va a seguir realizando durante el aislamiento”.

“No se está sugiriendo una restricción de las prácticas sino que piden que no se tenga sexo con los no convivientes, en cambio darle para adelante con el sexo virtual, y que eso lo diga el Ministerio es un montón”, celebró la también integrante del equipo de psicología y salud mental de la Federación Argentina LGBTIQ+.

La recomendación del Ministerio para no abandonar prácticas seguras como el uso del preservativo se explica, según la opinión de los especialistas consultados por Télam, en que así como suceden transgresiones al aislamiento social en la vida cotidiana también hay personas que mantendrán relaciones sexuales por fuera de lo indicado.

“No hay que negar que hay realidades que exceden a la situación sanitaria: hay que entender que mucha gente va a tener sexo y lo va a tener con personas con las que no conviven o con desconocidos. Por ello lo importante de recordar lo relacionado con las infecciones de transmisión sexual. Podemos pensar que no hay transmisión de Covid-19 por esos fluidos pero sí de otras enfermedades que tienen impacto en términos sanitarios”, explicó Meloni.

“Estamos atravesando niveles altísimos de ansiedad, que va en contra de la función sexual. Aparecen disfunciones o bajo deseo, que no es una disfunción sino funcional a esta situación. Además del cuidado de las personas que van a tener sexo, tenemos que cuidar a aquellos que no desean o que no les responde el cuerpo”, comentó la especialista.

Sobre eso dijo que hay que pensarlo como “algo que también va a pasar, que es transitorio como la cuarentena y que se va a reacomodar paulatinamente” y que, mientras tanto, también "se debe desterrar el concepto de que hay que tener relaciones todo el tiempo".

Además, en el caso de parejas convivientes, pidió prestar atención al "respeto por el deseo" del otro y de las situaciones de violencia que podrían aparecer derivadas.

Sexting

¿Qué es? Marina Benítez Demtschenko, abogada especialista en Derecho Informático y Tecnologías de la Información y la Comunicación con Perspectiva de Género, detalló que el sexting "es un acto voluntario y consentido de la sexualidad humana que consiste en el intercambio consentido (tanto en el envío como la recepción) de material audiovisual (foto, video), audios o texto de contenido erótico o sexual”.

Para hacerlo de forma segura, sugirió que “lo que se envíe no permita la identificación de quien lo envía” y “elegir muy bien el servicio de mensajería instantánea ya que no sólo corremos riesgo de que se difunda el material, sino que además estamos volcando mucha información que quedará para siempre en los servidores de una empresa”.

En ese sentido, Benítez Demtschenko resaltó que Whatsapp, además de la sincronización con Facebook e Instagram, “es el servicio de mensajería más vulnerable que existe” y señaló que Telegram “ofrece una opción de chat secreto que permite configurar la posibilidad de intercambiar mensajes que se irán autodestruyendo”.

Los cuidados que hay que tener:

1. No compartir contraseñas. Nunca compartir información con extraños.

2.-Las dos partes deben manejarse de la misma manera. La privacidad funciona siempre y cuando el emisor y el receptor trabajen con el mismo criterio. De nada servirá ser muy seguro si del otro lado guardan todo de forma incorrecta.

3. Si van a realizarse fotos o videos, no mostrar la cara, ni zonas del cuerpo con tatuajes donde se puede identificar fácilmente quién es. Tampoco usar lugares de la casa que puedan asociarse con la propiedad o trabajo de una persona.

4. Nunca guardar fotos o videos en la memoria SD del teléfono ya que ésta es extraíble y un tercero podría cceder a nuestra información. Si se lo quiere guardar allí tomar como recaudo encriptar la memoria. Tanto Android como iPhone permiten hacer esto.

5. Si se guarda información en la memoria interna del celular, hay que ponerle una contraseña a la galería de fotos por si alguien accede al teléfono y vista nuestra galería.

6. Siempre utilizar un mecanismo de bloqueo de pantalla para evitar su acceso en casos de robo o pérdida del dispositivo.

7.- Considerar utilizar aplicaciones que permitan autodestruir mensajes con un intervalo de tiempo definido, como Signal.

8. Manejarse con el criterio de la vida real: nunca vamos a mandar a revelar fotos íntimas nuestras a una casa de revelado. De la misma forma, no deberíamos confiar en una app y todo el servicio que presta la misma por más segura que diga ser. Nuestros datos pueden caer en manos equivocadas.