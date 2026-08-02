Turismo Carretera: Tobías Martínez se quedó con el «Desafío de las Estrellas» en San Juan Villicum

El sanjuanino Tobías Martínez, con Chevrolet Camaro, se adjudicó hoy la décima edición del «Desafío de las Estrellas» en San Juan Villicum, válida por la novena fecha del calendario 2026 de Turismo Carretera; su segundo éxito en la especialidad.

El piloto local, que le dio al equipo RUS Med Team el primer éxito en el TC, dominó la especial prueba del campeonato, antepenúltima antes del cierre del tramo regular, dejando atrás a Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Germán Todino (Ford Mustang), los pilotos que completaron el podio.

Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge Challenger), 13° en la competencia final, se mantiene líder del campeonato a falta de una fecha para concluir la Etapa Regular. El piloto de lobería aún no ganó, pero se mantiene en lo más alto a base de regularidad.

“Pasaron un montón de cosas en la carrera. Se lo dedico a mi abuela, ella me dio fuerza para correr las últimas vueltas, de verdad no tenía más resto”, señaló el ganador de la prueba, cuyo primer éxito en la especialidad ocurrió en la carrera inaugural de 2024, con Torino.

Los resultados decisivos están sujetos a la revisión de los comisarios. Tanto Tobías Martínez como Juan Pablo Giannini están siendo investigados por los comisarios debido a maniobras peligrosas, por lo que si ambos son sancionados el triunfo sería para Germán Todino.

Lucas Valle (Camaro), Ignacio Faín (Torino), Mariano Werner (Mustang), Agustín Canaíno (Camaro), Marcelo Agrelo (Torino), Jeremías Olmedo (Camaro), Norberto Fontana (Camaro) y Marcos Landa (Camaro), completaron los primeros 10.

#TC | 🔥 FUEGO EN EL MUSTANG DE LAMBIRIS DURANTE LA FINAL



👉 La situación se produjo cuando el uruguayo se detuvo para la recarga de combustible, durante la carrera de Turismo Carretera.



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En lo que a los representantes de la región respecta, tanto el rionegrino José Manuel Urcera (Mercedes Benz), como el viedmense Joaquín Ochoa (Dodge Challenger) abandonaron y no completaron el total de vueltas de la final.

Previamente en el TC Pista, el viedmense Benajmín Ochoa (Mustang) y el de Cinco Saltos, Benjamín Antón (Mustang), tampoco pudieron completar el total de vueltas de la competencia concluyente del fin de semana, la cual fue dominada por el trenquelauquense Felipe Bernasconi (Camry).

La próxima fecha del Turismo Carretera, penúltima antes antes de la culminación del tramo regular y el comienzo de la Copa de Oro, se disputará en el Autódromo Ciudad de Paraná, el 22 y 23 de agosto.