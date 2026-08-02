Vacaciones de invierno 2026: la nieve llegó y la Patagonia lideró el ranking de destinos elegidos en julio

Las vacaciones de invierno 2026 cerraron con un balance positivo para la industria turística nacional, marcadas por un fenómeno atípico: la coincidencia con el tramo final del Mundial, nevadas tardías en la cordillera y un contexto de consumo más medido. Según el relevamiento oficial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movilizaron 4,6 millones de turistas por todo el país, lo que representó un incremento del 5,9% en comparación con la temporada 2025.

En total, el impacto económico alcanzó los $2,12 billones (equivalentes a US$ 1.412 millones), marcando un crecimiento real del 2,5% respecto al año anterior a precios constantes. Aunque miles de argentinos optaron por viajar a Estados Unidos para alentar a la Selección, la llegada de 400.000 turistas internacionales, atraídos por el «efecto Scaloneta» y el turismo de nieve, logró compensar la retracción de la demanda interna.

Las cifras clave del receso invernal 2026:

Turistas totales: 4,6 millones de viajeros (4,2 millones de nacionales y 400.000 extranjeros).

4,6 millones de viajeros (4,2 millones de nacionales y 400.000 extranjeros). Estadía promedio: 4 días por visitante (leve aumento frente a los 3,9 días de 2025).

4 días por visitante (leve aumento frente a los 3,9 días de 2025). Gasto diario promedio: $ 115.115 por persona (un 5,6% menor en términos reales respecto al año pasado).

$ 115.115 por persona (un 5,6% menor en términos reales respecto al año pasado). Recuperación del sector: el flujo turístico mostró un repunte tras la caída del 11% registrada en 2025, aunque se mantiene un 16,9% por debajo del récord histórico de 2023.

Patagonia: los puntos más elegidos para este invierno 2026

Los destinos del Sur argentino volvieron a consolidarse como los grandes ganadores de la temporada gracias a las intensas nevadas de la segunda mitad de julio. La Patagonia concentró la mayor ocupación hotelera y los niveles más altos de gasto diario:

Río Negro: Bariloche lideró el podio nacional con picos de ocupación del 90% , impulsado por la apertura de las pistas del Cerro Catedral y una conectividad aérea reforzada con vuelos directos desde Brasil. Playas Doradas también alcanzó un 90% y Las Grutas llegó al 70%.

con picos de ocupación del , impulsado por la apertura de las pistas del Cerro Catedral y una conectividad aérea reforzada con vuelos directos desde Brasil. Playas Doradas también alcanzó un 90% y Las Grutas llegó al 70%. Neuquén: San Martín de los Andes encabezó la provincia con el 75% de ocupación , seguido por Villa La Angostura (70%), Caviahue-Copahue (70%), Villa Pehuenia-Moquehue (70%) y Neuquén Capital (65%). El gasto diario en la cordillera neuquina promedió los $ 250.000 por persona .

, seguido por Villa La Angostura (70%), Caviahue-Copahue (70%), Villa Pehuenia-Moquehue (70%) y Neuquén Capital (65%). El gasto diario en la cordillera neuquina promedió los . Tierra del Fuego: Ushuaia promedió un 87% de ocupación y registró el gasto diario más elevado del país, estimado en $ 380.000 por turista.

La otra cara: el derrumbe en la costa atlántica y la provincia de Buenos Aires

En el extremo opuesto, la provincia de Buenos Aires registró uno de los inviernos más débiles de los últimos años. La combinación de menor poder adquisitivo, la preferencia por escapadas cortas de último momento y el desvío de consumos hacia el Mundial derrumbaron los índices.

Entre el 17 y el 26 de julio se movilizaron 296.000 turistas en suelo bonaerense, marcando una caída del 21,2% respecto de 2025 y el registro más bajo de las últimas cuatro temporadas. En la Costa Atlántica, Mar del Plata inició el receso con reservas de apenas el 30% y cerró con una ocupación promedio del 45%. San Pedro (90%) y Tapalqué (82,5%) fueron las excepciones con mejores registros en el interior provincial.

El turismo de naturaleza, la gastronomía y los grandes eventos culturales mantuvieron un flujo constante de visitantes hacia el Norte y Centro del país. Catamarca y la Fiesta del Poncho, la provincia cerró una temporada histórica. La Fiesta Nacional del Poncho convocó a 1,7 millones de visitantes en diez jornadas y generó ventas por más de $ 6.100 millones, impulsando la ocupación en la capital al 80%.

Por su parte, Santiago del Estero alcanzó ocupación plena (100%) en las Termas de Río Hondo y en la capital provincial durante los festejos por el aniversario de la ciudad. Córdoba promedió un 80% de ocupación con más de 390.000 visitantes, mientras que la Ciudad de Buenos Aires recibió a 590.000 turistas y la fiesta de la Pachamama en Jujuy y Salta extendió los viajes hacia los primeros días de agosto.