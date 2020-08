Murió después de parir: Zgaib afirmó que “si hubo un error, se tiene que saber”

“Si fue un error se tiene que saber, y si no fue un error habrá explicaciones médicas y científicas que, primero por supuesto, hay que darle a la familia, y segundo la sociedad debe saber lo que pasa en el hospital” señaló el ministro de Salud de Río Negro, Fabian Zgaib al referirse a la muerte de Graciela Huenchumán.

La mujer, oriunda de Los Menucos, falleció el pasado lunes luego de dar a luz a su tercer hijo en Jacobacci. La familia hizo una denuncia penal por mala praxis y apunta contra los profesionales del hospital de Los Menucos.

En declaraciones a FM Estilo de Los Menucos, Zgaib afirmó que el organismo que preside, inició las investigaciones correspondientes y que llegará hasta las últimas consencuencias. Aclaro que lo que no se puede admitir es que el caso se utilice con fines políticos.

“Además de haber una causa judicial, desde el Ministerio hemos iniciaron nuestras investigaciones internas. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Así como trabajamos transparentemete, honestamente, esto se tiene que saber” afirmó.

El viernes visitó la localidad de Los Menucos la doctora Romero, de Maternidad e Infancia y médicos de los hospitales de Jacobacci y de Los Menucos se reunieron con la familia de Graciela Huenchumán.

El funcionario agregó que desde el Ministerio de Salud se avala todo lo que se hace en los hospitales de la Línea Sur porque son los únicos prestadores de salud, pero aclaró que se debe saber fehacientemente que pasó con la muerte de la joven madre.

El fallecimiento de Graciela Huenchumán las dudas que existen sobre las causas llevaron a los vecinos a movilizarse exigiendo el pronto esclarecimiento del caso. Durante la tarde de este domingo se realizo la tercera marcha. Desde algunos sectores, admitieron que las manifestaciones “tienen un tinte político” partidario.

En este sentido Zgaib fue tajante: “lo yo no puedo admitir de ninguna manera es que esto se use políticamente. La vida de una personas no tiene porque usarse políticamente en contra de nadie. El ministerio no está ajeno a todo lo que pasa. Va a estar al servicio de lo que necesite la familia, la comunidad y el hospital. El hospital tiene todo mi apoyo y todo mi respaldo por lo que ha venido haciendo hasta ahora” sentenció.