Si no hay Tour de Francia, los equipos quedarían complicados

Tony Martin, cuatro veces campeón del mundo y medallista olímpico, advirtió hoy las graves consecuencias que podrían sufrir los equipos de ciclismo si se suspende el Tour de Francia, reprogramado para el 29 de agosto por la pandemia de coronavirus.

Uno de los mejores contrarrelojistas del ciclismo mundial aseguró que una posible suspensión de la emblemática prueba sería "la sentencia de muerte" para "uno u otro" equipo.

"No quiero ser demasiado pesimista, pero sí creo que muchos patrocinadores se suman al ciclismo solamente por el Tour de Francia", explicó Martin.

El Tour de Francia fue reprogramado para el 29 de agosto y en ese país la cuarentena recién se levantaría el 11 de mayo por lo que Martin no descarta la posibilidad de que la pruebasea sin público.

"Creo que más fanáticos podrían sentarse delante del televisor e incluso los que no están interesados en el ciclismo ya que podría ser el único gran acontecimiento deportivo de este año. Por lo tanto me parece mal si desde el principio no se quiere contemplar esta posibilidad", expresó el integrante del equipo Jumbo Visma, de Países Bajos.