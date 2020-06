"Siempre nos ningunearon", asegura la basquetbolista del seleccionado Sofía Aispurúa

La basquetbolista del seleccionado argentino Sofía Aispurúa acusó hoy a los dirigentes de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), que ahora preside Fabián Borro, porque "siempre" ningunearon al femenino.

"Siempre nos ningunearon, con Germán Vaccaro nunca nos atendieron; con Federico Susbielles (2014-2019) hablábamos pero cuando se olvidaron las camisetas por falta de utilero en Los Panamericanos 2019 demostró que nada cambió y ahora con Borro llevamos seis meses de su gestión sin haber tenido ni siquiera un mensaje preguntándonos algo", explicó la interna de Thunder Basket Matelica, de la Liga B de Italia, luego de publicar en sus redes.

"No importa cuánto hagamos nosotras, nunca nos dieron la atención que necesitamos y merecemos. Logremos lo que logremos, como fueron el título sudamericano tras 70 años sin conseguirlo, una clasificación a un Mundial después de ocho, una medalla de plata en el 3x3 Panamericano, nunca es suficiente para tener el lugar que se merece el femenino", apuntó la pivote que sufrió dos lesiones ligamentarias, una en cada rodilla, y regresó para vestir la camiseta nacional.

Asimismo, la basquetbolista remarcó que el compromiso con el seleccionado existe y que la idea era llevar el diálogo puertas adentro pero que los infructuosos intentos llevaron a un comunicado colectivo y con un consenso masivo en el plantel.

Las Gigantes, como se denomina al seleccionado argentino de básquetbol femenino, emitieron un documento en la noche del lunes en el que marcaron las carencias de su proyecto, en el que no hay entrenador, y también para apoyar a las jugadoras que vieron suspendidas la Liga Femenina y el Torneo Federal por el coronavirus y están sin ingresos.

"Nosotras queremos una Liga Femenina profesional de verdad, no como ahora que algunas jugadoras tienen contrato, otras dependen de la otorgamiento de becas del Enard, y hay una parte que percibe sólo sumas en negro. Lo primero que queremos es eso. Y aclaro, aunque no haga falta, que con el masculino no tenemos problemas, nosotras peleamos por igualar los derechos, no en detrimento de ellos", detalló.

Además, Aispurúa enfatizó que quieren contratos para todas las basquetbolistas, un staff médico para las jugadoras, una obra social, un seguro porque no todas tienen, como lo básico. "Después hay que estudiar cómo se viaja hasta lo lugares que antes íbamos en combis por mil horas", agregó.

"Tenemos que plantearnos nosotras qué queremos y cómo vamos a seguir peleando para que esto no quede en una exposición mediática y después se apague", reconoció.