Los comerciantes neuquinos piden ayuda para pagar los alquileres

La situación de los comerciantes, que muy lentamente y con restricciones, empiezan a abrir sus puertas es alarmante y mantener los alquileres se ha vuelto una misión casi imposible.

En Neuquén, formaron el grupo Comerciantes Unidos, del que participan alrededor de 100. No se sienten representados por el Asociación del comercio industria producción y afines de Neuquén (Acipan).

Hace 10 días, firmaron un petitorio para una audiencia con el gobernador Omar Gutiérrez y todavía no tuvieron respuesta.

"Tuvimos una reunión por videollamada con Facundo López Raggi (Ministro de Producción e Industria). Nos dijo que solo podía mandarnos bolsas de comida a los más necesitados y nunca llegaron. De ahí en más, nos cerraron todas las vías de comunicación", denunció Georgina Ñanco.

Ñanco es una de las que organizó el grupo y, junto a su familia, tiene un local de indumentaria en la calle Godoy.

"Nos íbamos a movilizar si levantaban la cuarentena pero se extendió. Se acercaron 6 comerciantes a casa de gobierno a entregar el petitorio.Nos hicieron una causa judicial por instigación. No somos agitadores sociales, trabajamos toda la vida, nos cayó como un balde de agua fría", contó Georgina.

El aspecto más comprometido para los comerciantes es el pago de alquileres. Por esa razón, uno de los pedidos es poder acceder a un programa como el REPRO, que funcionó para pagar salarios.

"Como nos habilitaron delivery ya creen que estamos vendiendo normal y nos quieren cobrar el alquiler completo. El delivery nos ayuda para el sustento diario y nada más. Es bueno empezar a trabajar, pero va a arrancar muy lento", comentó Ñanco al respecto.

En el documento, los comerciantes solicitan también una ayuda con el pago de servicios y de monotributos. "No creemos que no haya que tributar, al no tener la ayuda no podemos pagar los impuestos", señaló Georgina.

Mientras, de a poco, los comerciantes neuquinos vuelven a la actividad, seguirán con los reclamos para que los costos no sean tan altos en tiempos donde los ingresos son muy bajos.