Siguen los problemas en una planta de cloacas de Roca

Los aireadores no están funcionando y el olor llega hasta 600 metros alrededor. Foto César Izza.

A casi un mes desde que dejaron de funcionar los aireadores en la planta de cloacas de Alta Barda en Roca, los vecinos siguen padeciendo los olores nauseabundos que emanan desde las piletas de tratamiento.

El 24 del mes pasado el municipio había intimado a la empresa Aguas Rionegrinas (ARSA) luego de realizar una inspección. El director de la compañía provincial Claudio Celiz había informado que unos delincuentes habían intentado robar los motores de los aireadores, pero se habían ido con las manos vacías provocando daños en los equipos. En esa oportunidad había comunicado que en unos días estarían de nuevo funcionando luego de repararlos. Sin embargo, a casi un mes todavía no terminaron los arreglos en los equipos y la planta sigue emitiendo olores que llegan a las casas de vecinos que viven a unos 600 metros.

“Todavía no terminaron los trabajos en los aireadores porque hay una demora en la entrega de alambre de cobre que se precisa. En esta semana se espera que se bobinen los aireadores y la instalación es inmediata”, señaló Celiz.

“Eso me informaron el martes cuando me comuniqué con el taller en Roca ubicado en Parque Industrial I”, detalló.

El funcionario dijo que se hicieron arreglos en la planta, “se limpió la laguna adentro, se desmalezó, estamos en proceso de contratación de un sistema de vigilancia para controlar esa zona”.

Manifestó que la planta sigue funcionando sin el tratamiento de los aireadores pero que se está clorando la salida del líquido.

“El Departamento Provincial de Aguas estaba tratando de sacar una licitación para terminar lo que quedó faltante de la obra qué es extender el canal que lleva el agua tratada para regar la zona”, detalló.

El director señaló que la obra de la planta la recibieron hace unos años desde el municipio y que no se terminó.

“Las estaciones elevadoras siempre se hacen en el lugar más bajo para el pozo de bombeo, pero acá se hizo al revés en el lugar más alto. Eso está mal y genera problemas de olores”, dijo.

Sobre el funcionamiento explicó que “el líquido cloacal llega a esas lagunas donde están los aireadores y se le inyecta aire. Eso hace que la bacteria y la mugre precipite y el líquido también se trata con hipoclorito de sodio y sale del otro extremo de la cañería a una zona de riego, pero no contamina por el tratamiento que se le hace”.

Informó que esa planta brinda servicio a los vecinos de la zona de Alta Barda y que en la primera laguna tiene cuatro aireadores.

Desde el municipio manifestaron que “parte de estos líquidos sin tratar, atraviesan el Barrio Colonia 17 de Octubre hasta descargar en un desagüe pluvial que corre de Oeste a Este y cuyo recorrido final es el río Negro. Esto afecta gravemente la calidad de vida de la población y pone en riesgo la salubridad pública”.