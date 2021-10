“Silencio”: un domingo de poemas y música en Ámbito Histrión

"Cada una mis presentaciones es un festejo de la palabra he invito a diferentes artistas que me regalen su arte y ellos crean algo nuevo a partir de la poesía", dice Cazayous. Foto: Yamil Regules,

El poeta Pablo Cazayous presenta, este domingo, a las 20:30, su libro de poesías “Silencio”, en la sala Ámbito Histrión (Chubut 240). Las reservas podrán hacerse en la misma sala o al teléfono 0299 154-600650. Pero, como ya ocurrió hace una semana en ese mismo lugar, no será sólo una presentación: habrá artistas invitados como Dúo Cacha (Caro Matos y Denis Chapo), Matías Rivas, Rómulo Eggle, Pablo Cosa, Martín Pedersen, Daniel Naistat y Jano (S.A. poetas).



Por ahora, el libro puede conseguirse, a $700, en la presentación de esta noche, en algunas librerías de Neuquén, en Teatro Ámbito Histrión los fines de semana, donde pueden encontrar al propio autor.

“Creo que la poesía fue, es y será siempre importantísima, es una forma de contar, de decir, de trasmitir. Que tiene mucha más libertad que otros géneros literarios, te pueden decir si les gusto o no, pero no decirte que eso no es poesía”, sostuvo Casayous, en un diálogo con Río Negro.

La presentación unirá su poesía con otras artes. Para Cazayous, no hay dudas de que “el arte y los artistas son, somos, parte de la vida cotidiana del mundo. Hay diferencia entre los artistas que pueden vivir de su arte y trabajando de él y los que no, la mayoría, que son independientes (pero que siempre vamos por el sueño de vivir de nuestro arte) y la gente se sorprende cuando en la cotidianidad de los días vos tenés o haces solo eso (un trabajo formal) y se queda sorprendida cuando le decís ‘yo soy poeta, músico, actor, artista platico, etcétera’”.



Cazayous contó que empezó a escribir “Silencio” después de “Oído”, su segundo libro, en 2016. A finales de 2019 hizo la selección de los textos, excepto la primera poesía del libro que estaba escrita mucho antes, en 2014, pero que sabía que sería la que abriría el próximo libro que resultó ser “Silencio”.

Acerca del intercambio creativo que los músicos que le pusieron melodías a sus poesías, Cazayous sostuvo que fue algo mágico que los músicos hacen todo: “les entrego todas las poesías de los libros y tienen la libertad total para trabajar. Juan Burton hizo una canción con una poesía de ‘Oído’ que incluyo en su último disco ‘El mundo de los hilos’ y Matías Rivas, un lonkomeo con otra poesía de ‘Oído’ y ahora una nueva canción con una de ‘Silencio’”.

Acerca de las motivaciones e inspiraciones alrededor de estos poemas, Cazayous reveló que surgieron de la necesidad de decir, de trasmitir las sensaciones que sentía en el momento que escribió cada poesía: “Todas escritas estando bien, o sea, no escribo estando mal, cuando paso una situación fea o dolorosa una vez que transcurre el tiempo me siento a escribir sobre eso, para transmitir la sensación del dolor (ya que nadie puede sentir el dolor que yo siento, es mío)”.

Desde lo estrictamente material, el poeta contó que se hizo una edición limitada de 25 ejemplares, en tamaño A4 ya que, aclaró, escribe en ese formato, con papel y tinta: “No soy amigo de la computadora y toda la hoja en blanco para tener toda la libertad de la hoja en blanco y no esté en renglón que me determine donde empezar, que el artista plástico Didier Cheuquel ilustró a mano cada una de ellas, creando 25 tapas únicas”.

P: ¿Cómo se te ocurrió presentar tu libro de este modo, con músicos en vivo?

R: Los tres libros los presenté igual, “Ruidos extraños” 2009, “Oído” 2016 y “Silencio” 2021 todos fueron presentados en la sala de Ámbito Histrión, cada una de ellas es un festejo de la palabra he invito a diferentes artistas que me regalen su arte y ellos crean algo nuevo a partir de la poesía, ha habido músicos, actores, cuenta cuentos, bailarines, artistas plásticos y poetas.

P: ¿Por qué te parece que en la educación formal (currícula) le prestan menos atención a la poesía?

R: Realmente no lo sé: capaz que es muy peligrosa. Pero hay muchos docentes que trabajan con autores regionales, que te invitaban a leer y presentar libros (antes de la pandemia) y era hermoso lo que se generaba, porque podían preguntarte por el proceso de la escritura, la edición, diagramación, impresión y quedaban sorprendidos (sobre todo porque cuando se habla de poesía o de los autores en clase, ya que por lo general te hacen leer cosas de gente fallecida hace mucho)