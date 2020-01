Silvia Sapag quiere discutir las regalías petrolíferas

La senadora Silvia Sapag (Frente de Todos) tiene interés en que la discusión de la nueva ley para Vaca Muerta establezca mecanismos de apropiación de la renta petrolera por parte de la provincia para mejorar condiciones sociales de las localidades.

P: ¿Qué posición tiene respecto a la nueva ley de Vaca Muerta?

R: Adecuarse a los tiempos. Las leyes si es que tienen una bondad es que se pueden reformar, adecuar a las circunstancias o a la ideología del gobierno. Tenemos un país destruido económicamente. Aparte de la deuda externa a 100 años hay una deuda interna donde las familias se han endeudado para resistir estos cuatro años. El gobierno se tiene que hacer cargo. Necesitamos dólares. El mayor ingreso es por el campo y ahora se avizora la producción de petróleo y gas como el segundo factor de ingreso de divisas. Lo que se pretende es dar una seguridad fiscal para los inversores, que no se le van a cambiar las reglas de juego, y que va a tener los plazos para la exploración, explotación y su reditúo. También tener en cuenta la necesidad de nuestro país de desarrollo industrial. Esto es lo que tendría que decir la ley. Bregamos porque el ingrediente provincial sea tenido en cuenta. Hasta ahora siempre la producción de petróleo tiene en el centro a las empresas petroleras, se las cuida, que no está mal, porque son las que hacen el trabajo, pero no hay que olvidar que el recurso es de los neuquinos y de los argentinos. Añelo es el pueblo más rico del país y está abandonado a las empresas que lo único que quieren es el reditúo en sus balances. Eso tiene que estar incluido en la ley.

P: ¿Hay que rediscutir las regalías?

R: Ojalá se pudiera. Los árabes habían contratado a los ingleses para hacer la explotación petrolera en un negocio fifty fifty. A los árabes les pareció poco y los echaron, se hicieron cargo ellos. Son la potencia que son, ponen el precio del crudo. Nosotros nos tenemos que conformar con el 12%. Lo empecé a decir en la época de Repsol. Antes con YPF era igual pero el 88% restante era para la Nación. Todo quedaba en el país. Ellos se llevaban a España el 88%. Agotaron el recurso, bajó la producción, no le interesaba que hubiera mayor exploración porque significaba invertir, sacaban del país los dividendos, dejaron sociedad arrasada. Ahora la empresa es nacional, sigue siendo el 12% pero bien podría discutirse mayores regalías. Hay experiencias del cobro de más de ese 12% como el canon para las concesiones. Teniendo el recurso las provincias se pueden manejar de otra manera. Brego porque sea mayor.

P: ¿Las empresas puedan irse del país?

R: Las petroleras se financian con recursos financieros, inversores que ponen su plata y en ese mundo no está el romanticismo de querer desarrollar una zona como podría haber tenido mi padre. Está sacar el mayor reditúo posible. Si no les da la ecuación se van, pero tenemos inteligencia en la Argentina para atraer inversiones. No sé si en una situación extrema YPF puede poner en marcha Vaca Muerta, apuesto a la capacidad de YPF. Un alto funcionario de YPF nos contaba que un pozo no convencional costaba 21 millones de dólares y que ellos lograron hacerlo con 7 millones y medio. Son logros argentinos, con escuela, universidad y pensamiento argentino. Me da orgullo. No sé si eso nos alcanza para lograr que sea la segunda actividad productora de divisas.

P: El MPN en campaña utiliza el argumento de que Nación se viene a apropiar de los recursos de los neuquinos. ¿Es así?

R: Las concesiones las dan las provincias. Quizá no tengan la suficiente fuerza para oponerse a gente experimentada con equipos atrás que no tenemos. Depende de lo que se busque para la provincia. Depende del gobierno provincial también. No creo que Nación pueda apropiarse. Los orígenes hacen que se tenga una trayectoria diferente. Neuquén fue uno de los últimos territorios nacionales y tenemos fresco que Nación se llevaba todo y lo que traía lo hacía Nación. Depende de los neuquinos y del lugar que estemos, yo desde el lugar que estoy y el gobierno provincial.

P: ¿Cómo ve el gobierno de Omar Gutiérrez durante los próximos años con un gobierno nacional al que no adhirió?

R: Lo veo en muy buena relación. Ha sido una característica del MPN adecuarse al gobierno nacional de turno. No creo que vaya a tener ningún problema. También sumado a eso la característica del gobierno nacional que llegamos en un frente de distintos partidos y de distintas formas de concebir al país y que teníamos un hilo común de que el gobierno anterior tenía un rumbo equivocado. Hubo que relegar pensamientos para ir todos juntos. Con esta forma de pensamiento de nuestro gobierno nacional, creo que Gutiérrez no va a tener ningún problema, ninguno. El gobierno nacional no discrimina las provincias, sino las personas que viven en ellas.

P: ¿Qué ley le gustaría que estuviera en marcha al terminar su senaduría?

R: Me interesaría una nueva ley de hidrocarburos, que el petróleo deje más que tierra arrasada y que también se tenga en cuenta a las empresas neuquinas. Quisiera desde la gestión colaborar con ellas para que puedan crecer. No puede ser que tengamos uno de los recursos más importante que puede tener una nación, el energético, y que siempre que se piense en una industria se piense en otras regiones. Habrá que dar alguna promoción para obtener el gas a bajo costo para que se radiquen en Neuquén. Hay experiencias como la cristalería de Huincul, provee a todo el país, es una de las pocas industrias de vidrio que quedó. No puedo entender que ambas municipalidades no promocionen el insumo del gas siendo que son dueñas de un yacimiento.