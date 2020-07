Silvio Romero, el goleador de la Superliga y su futuro incierto

Mientras se motoriza el regreso de los entrenamientos para los equipos de AFA y la posterior vuelta de los partidos oficiales, el mercado del fútbol argentino continúa brindando novedades.

Una de las figuras codiciadas del receso por la pandemia es Silvio Romero, que fue goleador de la última Superliga con Independiente. La continuidad del delantero en el Rojo está casi descartada por su relación con la directiva, que busca abaratar costos del plantel. Romero contó publicamente en el programa Superfutbol que su llegada al club que preside Hugo Moyano tuvo una particularidad. Según explica, un representante al que él no conoce intervino en la negociación de parte de América (que lo vendió en 4.200.000 dólares por el 70% del pase) e incluyó el pase de Gonzalo Verón. Si faltaba algo para tensar la situación con Independiente, era esta versión.

''Con el club hay una relación desgastada. Yo no sé donde voy a estar mejor que acá. Soy capitán y querido por la gente de un club grande. Yo no me quiero ir. Nunca me cumplieron el contrato. Tuve deudas de más de un año. Lo digo porque lo hablé frontalmente''.

En definitiva, Silvio está en el radar de varios equipos y entre muchos rumores se menciona a River y Boca como posibles destinos. Marcelo Gallardo estuvo interesado en el atacante en otros momentos y el Millo llegó a negociar con el América hace un par de años, pero hoy no hay nada oficial. Lo del Xeneize suena más a rumor periodístico que otra cosa, pero no sería la primera vez que el Superclásico se juegue con el pase de un futbolista en disputa. Ya pasó con Milton Casco, Walter Montoya y alguno más en el último tiempo.