Sin acuerdo por las tomas de Neuquén, el lunes habrá una nueva reunión

Las tomas de la meseta de Neuquén continúan siendo un problema sin resolver luego de que la nueva audiencia de mediación pasara a un cuarto intermedio hasta el lunes, al mediodía.

Será tarea de la fiscalía, que comenzó ayer comenzó con la mediación que continuó esta mañana, tratar de acercar a las partes para llegar a un acuerdo.

La oferta de los representantes de los Gobiernos provincial y municipal es que los ocupantes integren un registro de demanda habitacional, pero la idea no fue bien recibida en las tomas.

Carlos Rojas, uno de los delegados de la primera tomas, la del yacimiento de Pluspetrol, explicó que les ofrecieron censarlos, pero no reubicarlos, propuesta que no aceptarán. "Estamos dispuestos a retirarnos, pero a un lugar, no queremos convertirnos en una carpeta", aclaró.

Mientras tanto, la orden desalojo continuará suspendida, aunque la policía mantendrá su presencia en el lugar.

En una de las tomas organizaron un comedor comunitario. (Juan Thomes).-

Las tomas siguen creciendo:

Desde el gobierno provincial se ha insistido en minimizar la cantidad de ocupantes que informar quienes integran las tomas. Por ejemplo, el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Marcelo Sampablo, aseguró que con un relevamiento realizado por un dron contaron 410 familias, no son 1200 como aseveran los vecinos.

Sin embargo, Rojas se refirió a lo complejo que se hace llevar el acuerdo adelante porque las tomas siguen creciendo y aparecen nuevos delegados, a quienes hay que poner al tanto de las conversaciones. Por esto, planificaban esta tarde tener una reunión entre los representantes de los distintos sectores.

Aunque no haya acuerdo con las cifras, sí se puede asegurar que las tomas se consolidan, a dos semanas de la primera ocupación.