Sin balanzas, la Ruta 22 volverá pronto a ser lo que era

Décadas llevó conseguir que se decida hacer una nueva ruta 22. Y muchos años lleva la obra aún sin terminar. Pero sin haber concluido el tramo Chichinales-Cipolletti, a la par desde Chelforó hacia el Valle Medio el deterioro es notable.

Es decir, una todavía no se concluyó y la otra parte ya está pidiendo a gritos reparación.

Está a la vista que es una ruta netamente productiva, que miles de camiones con frutas y otras cargas transitan por ahí cada mes y que el deterioro es inevitable. Sin embargo, desde Roca y hacia Neuquén, se sumó un problema serio para cualquier ruta que se utilice. El traslado de arenas con destino a la actividad petrolera, cuyos camiones se ven a diario sin los controles de peso necesarios y obligatorios.

Si no se cuidan las rutas no hay inversión que dure, porque así como reclamamos por una nueva 22, discutimos hasta el diseño y pusimos límites a algunas ideas, deberíamos ser capaces de exigir que la ruta se cuide y que se instalen rigurosas balanzas que garanticen que los camiones llevan el peso adecuado para no destruir lo que costó tanto dinero, años de trastornos, obras que aún no se concluyen y muchas vidas. Porque la 22 se llevó centenares de vidas por su mal estado.

Así como muchos están interesados en poner radares para controlar la velocidad, cuyo fin es un poco preventivo y otro poco recaudatorio, deberían interesarse en las balanzas para evitar que las rutas terminen como terminó la 22, con tramos intransitables antes de las obras de ampliación.

Lo que pasa con el tramo Chichinales Valle Medio es la misma radiografía de la vieja 22 en el Alto Valle. Ondulaciones, pozos y todo lo que uno imagine para una ruta deteriorada. Y si no se controla el peso, la vida útil de la nueva 22 será tan corta que a poco de terminarse ya habrá que arreglarla.

La fruta, las arenas o lo que fuere debe viajar con el peso indicado para no romper lo que tanto costó, pero los controles no son tan rigurosos.