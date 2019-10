Sin medicación, una nena de Roca no puede seguir con su tratamiento oncológico

Fernanda Navarrete padece una grave enfermedad oncológica y debe realizar un tratamiento en forma periódica, pero su familia no puede acceder a la medicación en Roca. La niña de 10 años, a la que le detectaron un tumor en el cerebro, fue derivada en enero a Buenos Aires para iniciar un tratamiento.

Estuvo dos meses con su familia en la Capital Federal y luego pudo continuar el tratamiento en la clínica San Lucas de Neuquén. Pero hace un par de meses tuvieron que interrumpirlo porque en la institución se quedaron sin la medicación.

Ante esta situación la familia, que vive en Alta Barda, está haciendo todo lo posible para acceder a los medicamentos que no reciben. Hicieron un pedido a Salud Pública y no obtuvieron respuestas favorables. “Estamos desesperados”, afirma Maritza Romero, mamá de Fernanda, quien junto a su marido Omar Navarrete hacen todo lo posible para conseguir la medicación y al mismo tiempo reunir el dinero para los gastos.

“Desde que llegamos de Buenos Aires la medicación nos llegó una sola vez. El tratamiento se hace cada quince días y no se puede cortar. En el país se consigue porque nos mandan a Buenos Aires, tenemos que volver pero para nosotros es muy costoso viajar seguido por eso es que estamos pidiendo contar con el medicamento a través de Salud Pública“, explicó la madre de Fernanda.

“En el hospital de Roca nos dicen que no llega, no la consiguen. El tratamiento en la zona se hace en la clínica San Lucas de Neuquén y tenemos que llevar el medicamento pero no lo conseguimos”, agregó.

“Ella corre riesgo de vida si no hace el tratamiento como corresponde. Lo que pretendemos es que el medicamento llegue a Roca porque no podemos viajar a Buenos Aires y mi marido tiene que trabajar para que tengamos ingreso de dinero”, dijo Maritza.

Por otra parte, los padres de Fernanda presentaron un recurso de amparo ante la justicia de Río Negro y el viernes tendrán una audiencia en Tribunales con representantes del Ministerio de Salud de Río Negro. También contaron que recibieron llamados desde Viedma para conocer la situación y comprometieron ayuda del gobierno provincial.

La medicación que se le debe suministrar a Fernanda es “Nimotuzumab” y “Vinorelbine”. Su familia espera por una solución urgente para seguir adelante con el tratamiento. Los que tengan interés en colaborar se pueden comunicar al 2984388060.

Con información de La Comuna.-