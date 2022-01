Sin techo, desocupados, cosechas

Al leer este título se dirán: ¿qué tienen entre sí? La respuesta es: tienen todo, es todo lo mismo. Esta mañana, antes de salir a la calle leo en los diarios los índices de desocupación y la noticia de que no hay mano de obra para levantar la cosecha. En este último caso leo opiniones, como que pagan poco pero además del antiguo dicho “cuando hay hambre no hay pan duro” debo decir que cuando tuve que salir a trabajar a mis 16 años trabajé por lo que me daban porque quería comer.



Salgo a la calle a las 9.30 y encuentro por el barrio de Belgrano, donde ser sin techo es mucho más cómodo, a mucha gente tirada en el suelo durmiendo. A fuer que me tilden de fascista, confieso ser de derecha (no de centro derecha que es de hipócritas), Yo levantaría a esas personas, les hago dar una buena ducha, un control médico, un elegante y pulcro mameluco y las llevo donde hace falta mano de obra. Me olvidé de decir que antes habría convocado a los que reciben un subsidio, y luego de convencerlos que dejen el mate y los bizcochitos para otro día, ya los habría dejado en las zonas de cosecha. Como decían los socialistas italianos y como hubiera dicho Alfredo Palacios: Chi non lavora non deve mangiare.



Dr. José Brunetta

DNI 4.180.958

Buenos Aires