La dirección y el equipo de infancia y adolescencia del “Centro Médico Integral Especializado Dr. Brandan Caraffa” están organizando una charla para familias denominada: “Síndrome de Down: mitos y verdades” y “Mirada de la educación inclusiva desde el médico”, que se realizará el día sábado 28 de marzo en General Roca, Río Negro. También contará con una recaudación de alimentos para el merendero “Los Picapiedras” de la ciudad.

Este encuentro será dirigido por el Dr. Moreno Vivot, médico pediatra especialista en Síndrome de Down de la ciudad de Buenos Aires, miembro del comité científico de la FIADOWN, asesor medico de ASDRA, Down 21 Chile, de la Asociación Colectivo 21 de Perú, de la Asociación SD de Uruguay y de las Asociación Down San Rafael, dando conferencias en USA, México, Nicaragua, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile y Argentina.

Consideramos esta temática de suma importancia ante los contextos complejos y de constante cambio que nos atraviesan a todas las personas y, específicamente, a las familias y a los niños, niñas y adolescentes con mencionado diagnóstico.

Es vital fomentar la importancia del acompañamiento familiar en las distintas etapas del ciclo vital dentro de los paradigmas de la autodeterminación.

