Sobreseyeron al odontólogo de Cipolletti acusado de abuso sexual y quedó en libertad

Dos resoluciones judiciales beneficiaron al odontólogo de Cipolletti Mariano Marques. En la primera la fiscalía pidió el sobreseimiento porque la víctima se fue de la ciudad y no lograron obtener su testimonio. En la segunda ordenaron su libertad por vencimiento de la prisión preventiva. En este escenario el profesional llega mucho más aliviado al juicio.



En una audiencia que se hizo en las últimas semanas, la fiscal adjunta Annabella Camporesi pidió el sobreseimiento del odontólogo Mariano Marqués. Adujo que la víctima, por una situación familiar, se iba a vivir a una provincia del centro del país y que por la situación emocional no estaba en condiciones de declarar en el juicio. Un informe de la Oficina de Atención a la Víctima acreditó esa situación. El defensor Pablo Iribarren – ex juez del triple crimen de Cipolletti – no presentó ninguna objeción al pedido del Ministerio Público.



Los hechos por los que se le habían formulado cargos al odontólogo – siempre según la acusación fiscal – transcurrieron entre 2018 y 2020. La víctima asistía al consultorio a través de distintos turnos y el profesional la sometía a prácticas de abuso sexual tales como apoyarle los genitales desde atrás. Hasta llegó a ponerle el pene sobre su boca, según la teoría del Ministerio Público.



La jueza de garantías Rita Lucia, que había considerado formulados los cargos, ahora dictó el sobreseimiento. Dejó en claro en su resolución que en este sistema procesal las y los magistrados no pueden optar por un camino distinto cuando las partes están de acuerdo como en el caso de Camporesi e Irribarren. Los jueces están obligados por la ley a mantener la voluntad de la fiscalía y defensa. Distinto es cuando existen posiciones encontradas.



Luego de conseguir el sobreseimiento, Camporesi e Iribarren nuevamente se pusieron de acuerdo en una segunda audiencia. Es que el odontólogo estaba con prisión preventiva domiciliaria por otra denuncia de abuso sexual y en ese legajo la jueza de garantías Laura González Vitale consideró circunstancias que hacían al estado de salud del profesional. Sobre la base de informes médicos autorizó la prisión en su casa, controlado con tobillera y con acompañante terapéutico.



Pero la preventiva venció el 27 de noviembre y aun no se pudo realizar el juicio. Es por eso que las partes acordaron otorgarle la libertad con monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima y de salida del país y presentaciones semanales en la comisaría de su domicilio. El juez de juicio Guillermo Baquero Lazcano, que hizo el control de acusación en esa causa, firmó la libertad de Marques.



Hay otra denuncia por abuso sexual simple contra el odontólogo, pero no se conoce en que instancia del proceso se encuentra. En la más grave, que fue la primera, la fiscalía solicitó a la Oficina Judicial que disponga las fechas para el debate oral, pero todavía no está confirmado.



En ese proceso, el profesional está acusado de haber abusado sexualmente de una paciente en el interior de su consultorio. Tras la denuncia, la policía lo capturó en la Ruta 151, en uno de los accesos de Cipolletti. En ese acto atentó contra los dos requisitos que ampara la medida cautelar: entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Ocurrió en noviembre del año pasado.



Por eso se le dictó prisión preventiva, pero luego tras una serie de peritajes, la justicia le otorgó el beneficio de la domiciliaria porque el odontólogo estaba «angustiado» y «deprimido», según consta en los informes médicos.

En abril de este año se conocieron dos nuevos casos, ambos por abuso simple. El procedimiento era similar: el profesional abusaba de sus pacientes en el consultorio donde trabajaba sobre calle Mengelle.



Tras conseguir la libertad, el imputado debe presentarse semanalmente a la comisaría más cercada de su domicilio y será monitoreado con tobillera eléctrica. Estas conductas deberá cumplirlas hasta que finalice el juicio.