La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva advirtió: “Hay temor al colapso del sistema”

“Si se mantiene este ritmo de contagios, tenemos temor de que el sistema colapse”, aseguró la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina (MP 28683), advirtió este martes ante la suba de casos de coronavirus en el contexto de la segunda ola y luego de que el país registró el récord de más de 20.000 casos en 24 horas.

“El año pasado fue todo más pausado, más escalonado, lo que permitió que fuéramos acomodando la situación y suspendiendo cirugías”, explicó. “No teníamos tanto temor. Ahora tenemos temor de un colapso del sistema. Y además está el agotamiento físico y mental” del personal de la salud abocado en primer fila en el combate contra el COVID-19, agregó en diálogo con TN.

La médica afirmó que la ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales públicos y privados de todo el país “es muy alta”: “Hay muchísimas instituciones arriba del 80% de ocupación. Y hay varios lugares ya al 100%, pero el promedio nacional es en torno al 80%”.

“Hasta hace poco estábamos trabajando con las camas de terapias intensivas no COVID a pleno y con terapias de COVID con algunos pacientes. En algunos lugares se iba incrementando de a poquito, pero ahora aumentaron las camas de COVID y seguimos en el mismo nivel con las no COVID”, indicó. Reina dijo que hoy tanto las camas COVID como no COVID ya están al 80% de ocupación.

“Más de la mitad de las provincias están en alerta”, afirmó aunque según ella "la situación más preocupante se observa en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios del conurbano, así como en algunas zonas de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego".

“No hay que dejarse llevar por el temor. Esto está pasando. Tenemos que asumir que debemos seguir con los protocolos. Hay mucha gente joven sin barbijo en las calles. Hay que tomar conciencia de que hay que mantener los cuidados porque aún falta para tener aunque sea al 40% de la población vacunada”, expresó.

“Estamos viendo cada vez mas pacientes jóvenes. Antes el promedio era de 70 años. Ahora es de 55 y 60 años y muy graves. El 70% va a ventilador” porque requiere respiración mecánica, concluyó.