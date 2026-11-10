112° años de Cinco Saltos: municipio que se reinventa y crece

“Hay que tener memoria”, exhortó el intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, en diálogo con Río Negro. La charla, con motivo del balance habitual de gestión que se realiza rumbo a un aniversario más de la ciudad, sirvió para repasar lo hecho hasta ahora y conocer la mirada del jefe comunal sobre los desafíos que enfrenta.

Consciente de los pendientes que aún registra entre las necesidades de sus vecinos, aseguró que cada vez son menos y defendió lo hecho hasta ahora, gracias al apoyo del Gobierno provincial a sus propuestas. Mientras tanto, con una recaudación en tasas retributivas que sigue siendo escasa, en un promedio del 40%, y sin aportes de Nación, como sí recibían sus antecesores al frente del Ejecutivo, según sostuvo Rossi, para el intendente esto da aún mucho más valor a los logros que se han podido plasmar en la localidad.

Foto: Gentileza.

Seguir aportando a “una vida digna” de la población, que ya rondaría los 40 mil habitantes, es una de las premisas del dirigente y su equipo de trabajo, por eso, entre las satisfacciones que celebró, se encuentran por ejemplo, el avance en la extensión de las redes de energía, agua y alumbrado, a un conjunto que ya supera los 15 barrios, con loteos regularizados, así como también la recaudación progresiva y autogestionada que servirá para la realización de los festejos por el cumpleaños cincosaltense, con el Bono Contribución que sortea un terreno y millones de pesos en premios, además del recupero en stands y publicidad.

“Sabemos de emprendedores que han recaudado hasta 10 millones de pesos en los tres días de la grilla aniversario”, graficó el intendente, para dar una idea del movimiento económico que la fecha genera entre la ciudad y localidades vecinas, algo que convierte al evento en una inversión, en vez de un gasto superficial frente a otras prioridades.

Rubros como el comercial, gastronómico, de transporte, hotelero y más, se activan cuando se concentra gran cantidad de asistentes, además del compartir entre familias y amigos, que se logra en torno a los artistas populares elegidos.

Foto: Gentileza.

Expectante por lo que se viene, Rossi también puso en valor el impacto que tendrá la inauguración de la ampliación del Hospital, que pasará a tener 5.400 metros cuadrados en su estructura, con más y mejor tecnología, así como también la transformación prevista para los próximos meses en el Parque Central, donde se sumarán a la tendencia regional de habilitar predios recreativos para las infancias, con juegos más atractivos y condiciones más seguras e inclusivas.

“Creo que se trata de trabajar todos juntos, como se hacía antes, porque así todos podemos ser parte de la solución”, remarcó el intendente. Por eso valoró los acuerdos que ya pudo alcanzar con empresarios, gremios e instituciones, en las rondas de trabajo conjunto realizadas, para sumar apoyo y aportes destinados a diversas tareas que necesitan los vecinos, desde la oferta de mano de obra y los aportes para el mantenimiento de espacios verdes y calles rurales.

Un Parque Central renovado, para el disfrute al aire libre

Foto: Gentileza.

Con una inversión de más de $242 millones, el gobierno de Río Negro aportó fondos para poner en valor las instalaciones de la plaza de juegos del Parque Central de Cinco Saltos.

Gracias a una intervención que se extenderá en 2.000 m2, en este sector emblemático, ubicado entre las calles Roca y Belgrano, se incorporarán juegos inclusivos, senderos peatonales, arbolado nativo, mobiliario urbano, luminaria led, rampas accesibles y una cancha de fútbol-tenis.

El estilo de la conocida popularmente como “plaza blanda” representa para Rossi un avance relevante, que cambiará la experiencia de familias enteras en el acceso y uso de estos sitios recreativos.

La obra se suma a otras que ya benefician a la población más joven de la ciudad, en materia educativa. En ese sentido, las autoridades de la Provincia están abocadas a las refacciones en la Primaria N°84, con $382 millones en fondos, así como también el edificio del CET 38 para adolescentes, invirtiendo $382 millones más. Ya finalizaron las refacciones en la Primaria 188.

Mejores condiciones para el desarrollo de cada sector

Fotot: Gentileza.

En materia de servicios, ya está definida la ampliación de la red de gas en el barrio Bi centenario, en beneficio direc to de 421 familias, confirmó el Gobierno rionegrino.

Mediante el programa “Junto al Municipio, Construyendo Provincia”, se finalizó a su vez la pavimentación de la Av. Argentina, entre Rivadavia e Hipólito Irigoyen, con una inversión de $201 millones. Además, se completó la pavimentación flexible de calle Fernández Oro, entre Cipolletti y Blumetti, por $145 millones.

Gracias a las gestiones en Viedma, se repuso el hormigón en la Ruta Provincial 7, camino a Centenario, en cercanías a la

rotonda que conecta con la Ruta Nacional 151; y, tras recambiar colectores cloacales, se encuentra en

etapa final la repavimentación de calle Don Bosco, garantizando la seguridad vial. Además, se licitó el plan de repavi

mentación de calles con una inversión de $107 millones.

Aguas Rionegrinas, por su parte, se encuentra próxima a finalizar el recambio total de la red de agua potable en calle Pacheco, entre Julián Romero y La Pampa. Los trabajos permitirán a más familias contar con el servicio de manera más estable y confiable, con el reemplazo de 900 metros de cañerías y la renovación de 90 conexiones domiciliarias, Río Negro moderniza la red. También se hicieron recambios de cañerías en calles Laprida, Fernández Oro, Don Bosco, Rivadavia, Mitre y Blumetti.