Bombos, chipá y emoción: la visita del Papa León XIV que convirtió las calles en una fiesta popular

Si el objetivo final de Francisco era evitar la fuga de los fieles católicos y terminó sumando unos cuantos millones de nuevos creyentes, el de León XIV es continuar aquel legado y promover diversas instancias de diálogo: por eso, también, pisa estas sinuosas pampas apenas 18 meses después de ser elegido Santo Pontífice. Y aquí andan, en este lunes primaveral, unos dos millones de argentinos que vienen a recibir la bendición papal y a acudir a una misa de esta naturaleza unos 39 años después de la visita de Juan Pablo II, en 1987.

“Papa León, te queremos un montón”: el cantito improvisado entre la multitud

Ahora, el sol repiquetea manso, tibio y seco sobre el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo. Pero ayer, hubo un gesto: primero que nada, antes que todo, el tributo cariñoso de León en el monumento de San Martín. Y aquí, en este preciso instante de la historia, la misa se yergue donde vivió Juan Manuel de Rosas y hoy se ensancha como un guiño a la hispanidad. Por ahí, una señora se impacienta e improvisa un canto: “Papa León, te queremos un montón”. No tiene tanto ritmo pero sí tiene corazón. “¿Viste que los argentinos somos futboleros?”, le dice la misma señora a otra más joven, de origen chileno.

De sopetón, La Sole canta “A Don Ata” y también suena insistentemente el leit motiv de “Ese amigo del alma”, de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Así las cosas, los 23 grados empujan a algunos al desmayo y a otros a la emoción. Unos niños de aspecto campestre se guarecen en un paraguas e improvisan una siesta. Sobre las avenidas cercanas, las lunetas de los colectivos reciben al Papa (“Bienvenido Papa León”) y un joven vestido de Spider-Man aprovecha semejante foro para hacer unas monedas extras. Argentina es un país de íconos.

1. Fe y fervor popular. Miles de personas salieron a las calles para acompañar la visita del Papa León XIV a la Argentina. Foto Enrique García Medina.

La banda del Bajo Flores, vecina de Bergoglio, se hace escuchar: “¡Viva el Papa!”, gritan y revientan los bombos. De pronto, León aparece a toda velocidad. Sus fieles estallan de alegría en un grito que lleva atragantado cuatro décadas. Enseguida, el Papa se extiende con palabras ecuménicas, que le hacen honor a su origen agustiniano.

Prolijo, profesional, concreto y afectuoso, el Papa regaló reflexiones sobre la familia, la cultura del trabajo y la defensa de la vida. De su boca: “Cada familia puede convertirse en semilla de renovación del país”, salmodió León. Y en las primeras filas, la plana mayor de la política nacional asentía con cierto rigor.

2. Bombos, banderas y emoción. La multitud convirtió la llegada del pontífice en una verdadera fiesta popular. Foto Enrique García Medina.

Mientras seguían llegando personas de todas partes del país (también se divisaron banderas de Venezuela y de su afectuoso Perú), la misa se iba convirtiendo en un convite musical. “Es una misa muy maradoniana. Está tirando los antídotos contra todos los males del mundo”, asegura David, un músico de jazz treintañero, a la vez que destaca los arreglos musicales y “lo bien que se escucha todo”. Así, desde la madre de todas las iglesias, León llegó para subrayar algunas de las demandas criollas: “Veo el entusiasmo de la fe en sus ojos”.

Por acá, blanco es el escenario, blancas son las carpas y blanca es la cruz. Y desde el cielo, el color celeste entrega una estampa donde se divisa involuntariamente la bandera argentina. El coro y los músicos de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencia Varela y el Ensamble Coral León XIV hacen su parte, mientras los pájaros del parque acompañan con la suya. Al mismo tiempo, unas señoras levantan imágenes de jóvenes (son hijos, sobrinos, nietos) y Agustina, una joven de El Pato, lleva sus manos a su pecho y resume un sentir popular: “Me encantó todo lo que dijo de la familia”.

Así, desde Ushuaia a La Quiaca, de las montañas al Océano Atlántico, del verde Chaco a los hielos fueguinos, León dio en la tecla -con su tirón de orejas a la política, su vocación de trabajo y su promoción de la unidad- y, apalancando un pedido de justicia social, nos dejó ante un piso más firme: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

El poncho patrio que usó Soledad Pastorutti en la presentación ante el papa León XIV.-

Los rebusques papales

Por la calle Florida, en el Microcentro, los locales para turistas están desde hace días ofreciendo liturgia pop con el rostro de León XIV. Por Avenida Santa Fe, los carteles anuncian la llegada del Papa y desde los balcones de Plaza San Martín hasta los del túnel de Avenida Libertador y Olleros se advierten banderas argentinas y del Vaticano. Y en toda esa extensión, vendedores ofrecen mística en forma de pósters, llaveros (de plástico y de cuero) y de todo tipo de ítems papales.

3. Una celebración multitudinaria. Familias, peregrinos y fieles de distintas generaciones compartieron una jornada marcada por la alegría y la devoción. Foto Enrique García Medina.

Ya en el Monumento de los Españoles, tres mujeres se pasean por la plaza con sus remeras del Papa hechas con inteligencia artificial (uno de los grandes temas de su encíclica Magnifica Humanitas) con la inscripción “Neuquén”. Esas no las venden acá (probablemente sean customizadas), pero sí hay un shopping de recuerdos y chucherías.

Al mismo tiempo, unos jóvenes de Acción Católica La Plata conversan sobre Harry Potter y, mientras esperan la llegada del Papa, ocurren escenas de rezos, plegarias y pedidos matizados con un paseo ambulante de merchandising: el rosario vale $10.000, el póster $3.000, las banderas papales $1.000 y la remera de la misa (en la tienda oficial de souvenirs) unos $35.000.

La fe también se vivió en las calles. Entre venta de chipá, cantos y muestras de afecto, la visita papal dejó escenas de profunda emoción. Foto Enrique García Medina.

“Lleven el chipa que elige el Papa”, promete un vendedor con la remera de Maradona y la leyenda “Villa Fiorito”. Por caso, este tendal espontáneo del comercio del rebusque aprovecha la multitud para generar una oportunidad económica y, al mismo tiempo, se agiganta como un síntoma de una de las más grandes demandas argentinas: trabajo en blanco, llegar a fin de mes y vivir económicamente más tranquilos.