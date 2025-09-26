19 proyectos de extensión universitaria serán financiados por el gobierno de Río Negro

La Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri destacó la apuesta por un modelo de desarrollo basado en la innovación, la equidad territorial y la participación ciudadana

Tras un proceso de selección, 19 proyectos de estudiantes universitarios fueron los seleccionados para se financiados con fondos del gobierno rionegrino.

La iniciativa, llevada adelante por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, a través de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, contó con 79 presentaciones recibidas por parte de la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue.

Los proyectos abordan problemáticas estratégicas en áreas como Ambiente y Cambio Climático, Seguridad Alimentaria, Igualdad Social, Energías y Minería, IA y Nuevas Tecnologías, Salud Comunitaria, Educación STEM, Habilidades Blandas, Detección y Promoción de Vocaciones Científicas y Técnicas, Transformación Digital e Innovación, Género y Sexualidades y Reducción de Riesgos y Desastres.

12 de los 19 proyectos seleccionados corresponden a la UNRN y 7 a la UNCO, con presencia en todas las regiones de la provincia.

Las iniciativas involucran a más de 500 estudiantes universitarios, docentes, investigadores, organizaciones sociales y organismos estatales, consolidando la función extensionista como puente entre la academia y la comunidad

“Esta convocatoria refleja la apuesta del Gobierno de Río Negro por un modelo de desarrollo basado en la innovación, la equidad territorial y la participación ciudadana, donde las universidades cumplen un rol central en la construcción de soluciones concretas para la sociedad”, destacó la Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri.

Proceso de selección de los proyectos a financiar

El Comité de Expertos Independientes, integrado ad honorem por referentes académicos de la UNCUYO, UBA y Río Negro, realizó la evaluación técnica de los proyectos bajo criterios de consistencia, impacto institucional, factibilidad, sostenibilidad y grado de asociatividad, sostuvo un comunicado de prensa.

Para la selección final de los proyectos se tomó en cuenta la excelencia técnica y se consideró criterios de equidad territorial y de representación institucional. Esto implicó garantizar que los recursos del programa lleguen a las distintas regiones de la provincia favoreciendo un desarrollo equilibrado y con presencia en todo el territorio provincial.

El Programa de Financiamiento de Extensión Universitaria para el Desarrollo de Río Negro está destinado a proyectos con una duración de un año y un financiamiento de hasta 15 millones de pesos por iniciativa. Los fondos se transfieren como aportes no reintegrables a las universidades, que son responsables de su administración y rendición.