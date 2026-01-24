37°C, tormenta eléctrica y viento fuerte, el combo climático de este sábado en Las Grutas: las horas más complejas

Este sábado será un día de clima super inestable en Las Grutas. Después de dos días de alerta por tormenta, las condiciones mejoraron y regresó el calor, sin embargo el pronóstico no descartó totalmente la presencia de lluvias fuertes y viento, aunque se espera que no generen mayores complicaciones.

El clima de este sábado en Las Grutas

La alerta por tormenta ya no rige en la región, pero la inestabilidad persiste. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) compartió su pronóstico extendido donde explicó que, durante todo este fin de semana continuará el ingreso de aire húmedo con máximas cálidas a calurosas y esto provocará la aparición de nubes con posibles precipitaciones.

En el parte actualizado se informó que este 24 de enero la ciudad balnearia registrará una temperatura máxima de 37°C y una mínima de 19°C.

La inestabilidad se sentirá desde la mañana y durante el día se prevé el registro de «tormentas eléctricas, lluvias intensas y chaparrones».

El viento será un factor constante, se registrará velocidades de entre 26 y 51 km/h y las ráfagas llegarán hasta los 73 km/h, sobre todo durante la noche. Para el domingo las condiciones mejorarán: la temperatura será de 37°C, el cielo estará totalmente soleado y solo permanecerá el viento con ráfagas de entre 38 km/h y 63 km/h.

