Regresó el calor intenso al Alto Valle: sábado con máximas de 37°C, ¿qué pasa con la humedad y la lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional compartió detalles del pronóstico del tiempo para este 24 de enero. Mirá el detalle del clima.

Después de dos días donde la temperatura bajó notablemente, el calor marcó su regreso a la región del Alto Valle. Este sábado la sensación térmica será mucho más alta y se espera una jornada intensa sobre todo por la combinación de humedad, aunque aún no está claro si la lluvia aparecerá o no.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas mucho más bajas. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 37°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h, principalmente durante la noche.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, se precisó que hay una posibilidad de 70% a 100%. La lluvia podría presentarse en la franja horaria de la tarde y no se descarta algunos chaparrones aislados, sin embargo hacia la noche la situación mejorará y solo permanecerán las nubes.


