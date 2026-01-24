Regresó el calor intenso al Alto Valle: sábado con máximas de 37°C, ¿qué pasa con la humedad y la lluvia?

Después de dos días donde la temperatura bajó notablemente, el calor marcó su regreso a la región del Alto Valle. Este sábado la sensación térmica será mucho más alta y se espera una jornada intensa sobre todo por la combinación de humedad, aunque aún no está claro si la lluvia aparecerá o no.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas mucho más bajas. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 37°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h, principalmente durante la noche.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, se precisó que hay una posibilidad de 70% a 100%. La lluvia podría presentarse en la franja horaria de la tarde y no se descarta algunos chaparrones aislados, sin embargo hacia la noche la situación mejorará y solo permanecerán las nubes.