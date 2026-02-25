Las «antenitas» de Lolo: conoció los sonidos con implantes cocleares y su vida cambió para siempre

Lorenzo, el niño que dejó atrás el silencio de la hipoacusia y aprendió a escuchar con implantes cocleares. Foto: gentileza.

«¡Hola! ¡Hola!», saluda Lorenzo con alegría, feliz, jugando y saltando alrededor de sus padres. Los escucha y opina, también pregunta. Él mismo cuenta la historia de sus «antenitas» y cómo estas le cambiaron la vida para siempre.

Así llama él a los implantes cocleares que le colocaron al cumplir un año y un día de vida luego de ser diagnosticado con una hipoacusia bilateral profunda. El 15 de diciembre de 2019 el silencio que reinaba, quedó atrás. Era solo un bebé y no recuerda nada, pero su mamá Paola y su papá Ariel, todavía se emocionan al repasar el camino recorrido junto a su hijo.

Hoy tiene siete años y está en segundo grado de la primaria, como cualquier niño de su edad. Lo que más disfruta es el recreo, el momento en el que puede jugar con sus amiguitos.«Aprendí a leer», cuenta el niño a Diario RÍO NEGRO y sus padres agregan un detalle que los llena de orgullo: en uno de los actos escolares el año pasado, Lorenzo se paró frente de todo el público y leyó en voz alta para todos.

Lorenzo tiene siete años y es de Neuquén. Foto: gentileza.

A partir de ese tratamiento y varias terapias con su fonoaudióloga, Lorenzo empezó a conocer un nuevo mundo. Inició un proceso al escuchar los primeros sonidos y aprender a hablar pese al difícil pronóstico que le deparaba la hipoacusia que adquirió días después de nacer.

La historia de Lorenzo: su experiencia con los implantes cocleares

«Cuando Lolo nació tuvo un tuvo un problema pulmonar que requirió quedar internado y recibiera medicación», relata su mamá Paola. Se trata de una medicación ototóxica, es decir, fármacos que pueden dañar el oído interno (cóclea, células vestibulares o nervio auditivo) y provocar pérdida auditiva, zumbidos o vértigo, de forma reversible o permanente. En el caso de Lorenzo dejó secuelas de por vida.

Afortunadamente, una pesquisa neonatal a los diez días de vida pudo detectar el problema auditivo. «Cuando tenía un mes, sabíamos que tenía algún algún inconveniente en su parte auditiva. Desde el mes de vida empezó con una audióloga y hacer muchísimos estudios», cuenta su mamá.

Lorenzo en sus terapias cuando era un bebé.

«Fue fundamental el acompañamiento que recibimos de los profesionales porque la discapacidad es un shock para todos». Paola, mamá de Lorenzo.

Cuando cumplió cuatro meses fue equipado con audífonos y, en el transcurso de los meses siguientes, fueron evaluando cómo era su respuesta. «Realmente es un un arte lo que realizan los profesionales porque tenés que determinar cuánto escucha un bebé», resume la mamá.

A los siete meses se determinó que Loernzo iba a requerir implante coclear, por lo que sus padres decidieron avanzar por esta vía e iniciaron los trámites con la obra social, ya que el dispositivo es importado.

«En Argentina la legislación establece que (la colocación) se puede realizar a partir de los doce meses», explica Paola y por eso esperaron. Apenas cumplió un año y un día, el bebé ya estaba en el quirófano en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se realizó la intervención bilateral en 2019.

Para su familia, el suceso fue un hito y los implantes junto con las terapias rápidamente empezaron a mostrar resultados. «En cuanto tuvo la activación del implante, fue una alegría tras otra: desde el primer sonido, cuando dijo ´mamá´ por primera vez, hasta cuando empezó a hablar», cuentan.

«Lolo» en su primera infancia.

Siendo un bebé no había podido escuchar las voces de sus padres como cualquier recién nacido. «Él sí recibía algunos sonidos, pero muy fuertes (…) a partir del año, él empezó a escuchar», dice Paola.

«Un bebé normal tiene su primer año de vida de escuchar. Entonces, toda esa escucha, ese estímulo que va recibiendo, es lo que después empiezan a producir el balbuceo y todo lo demás. Y Lolo, en este caso, se lo había perdido», contó su papá Ariel.

Todo lo vivieron con expectativa, emoción y la guía indispensable de las profesionales que los acompañaron. Debían tener muchos recaudos como tener cuidado con los ruidos para no despertarlo o bien, prestar atención a su respuesta frente al maullido de su gato, por ejemplo.

Hoy Lorenzo no solo va al colegio, sino que pratica muchas actividades deportivas y musicales, canta. «Disfruta muchísimo del sonido», dice su mamá.

«Como familia estamos muy felices y súper agradecidos. Verlo a Lolo tan resuelto y tan bien, y que tenga el acceso al sonido de forma tan clara, para nosotros es fundamental, es como tocar el cielo con las manos», concluye su mamá.

Implantes cocleares: la detección temprana es la clave

Antes no se realizaban los estudios auditivos dentro de los controles habituales a los recién nacidos, pero afortunadamente la legislación cambió. Y en este caso, fue determinante. «La detección temprana hace la diferencia para cualquier niño», explica Paola.

«La historia hubiese sido totalmente distinta, porque podría haber sido que lo detectemos tarde, entonces perdíamos un tiempo valioso», aseguran sus padres.

Además, en el país las normativas establecen que cualquier persona con hipoacusia tiene que tener garantizada la cobertura del dispositivo (implantes cocleares) y terapias que requieran. Ellos, pudieron acceder de manera totalmente gratuita con la cobertura establecida por Ley.

Qué es un implante coclear y su impacto en la salud

María Lorena Valenzuela es la fonoaudióloga que siguió de cerca y acompañó el proceso de la familia. Es también profesora para sordos y directora del Consultorio Integral de Audición y Lenguaje (CIAL) con más de 20 años de trayectoria en la región.

Según explica la profesional desde Cipolletti, un implante coclear es un dispositivo médico implantable diseñado para personas con hipoacusia severa o profunda. A diferencia del audífono, que amplifica el sonido para que las células de la cóclea puedan detectarlo, el implante coclear sustituye la función de las células ciliadas internas dañadas.

El implante convierte el sonido en señales eléctricas que estimulan directamente el nervio auditivo y permite que la información llegue al cerebro por una vía alternativa. «El implante no devuelve la audición natural, sino que proporciona acceso auditivo», señala la profesional. El cerebro aprende a interpretar esa nueva señal y transformarla en percepción sonora con significado.

«En niños pequeños, la indicación suele ser urgente, porque el sistema auditivo tiene ventanas de máxima plasticidad en los primeros años de vida. Cuanto antes el cerebro recibe estimulación auditiva adecuada y constante, mayores son las posibilidades de desarrollar lenguaje oral, habilidades cognitivas y bases sólidas para la alfabetización», plantea.

Detrás de cada implante hay una familia que atravesó incertidumbre, decisiones difíciles, miedos y expectativas. Hay un niño, o un adulto, que comienza una nueva forma de percibir el mundo». María Lorena Valenzuela, fonoaudióloga.

Por qué se conmemora el Día del Implante Coclear

Cada 25 de febrero se conmemora el Día Mundial del Implante Coclear, en homenaje a la primera estimulación eléctrica del nervio auditivo realizada en 1957. Ese día, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la audición porque demostró que, aún cuando la cóclea no puede cumplir su función, el cerebro puede recibir sonido por otra vía.

«La importancia de este día no radica solo en el avance tecnológico. Es importante porque nos recuerda que la audición es una condición fundamental para el desarrollo del lenguaje, para la comunicación y para la participación social», asegura la fonoaudióloga Lorena Valenzuela.

«Este día no celebra solamente una cirugía. Celebra la posibilidad de escuchar y todo lo que esa escucha puede construir a lo largo de una vida». María Lorena Valenzuela, fonoaudióloga en Cipolletti.

Además, postula que es fundamental porque visibiliza a millones de personas con hipoacusia en el mundo y la necesidad de garantizar diagnóstico temprano, acceso oportuno a tecnología adecuada y rehabilitación sostenida.