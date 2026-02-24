Otro incendio en el parque Los Alerces: «Es intencional y no tiene correlación con el que se inició en diciembre»

El alivio duró solo unos días. Las precipitaciones a mediados de febrero permitieron aplacar los incendios en la Comarca Andina y el parque nacional Los Alerces que llevan consumidas alrededor de 40 mil hectáreas, según las imágenes satelitales. Pero en las últimas horas se detectaron tres nuevos focos

al sur del parque que, según evaluaron, han sido intencionales.

“Tenemos activo un incendio en La Tapera, en la margen norte del río Futaleufú, entre la población Burgos y Toro. Está en la portada sur del parque y en el límite con Chile”, describió Ariel Rodríguez, intendente del parque Los Alerces.

Agregó que el lunes, se activó “un posible foco secundario de ese incendio que puso en riesgo a la población Toro, unas 20 personas que se evacuaron de manera preventiva, ya que el fuego llegó a unos 50 metros. Por suerte, ya está contenido”.

A primera hora de este martes, se realizó un sobrevuelo para determinar el polígono activo. De esta manera, se evaluaron las vías de acceso de las cuadrillas de brigadistas, “con el apoyo de embarcaciones para su traslado y maquinaria vial para la apertura de cortafuegos y fajas de contención”.

Los medios aéreos no pudieron operar el lunes debido a las ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora. Las condiciones, en cambio, fueron favorables este martes y según Rodríguez, “se avanzó mucho en las tareas en los bordes del incendio”.

El administrador del parque aclaró que estos últimos incendios “no tienen correlación con el que se inició en Puerto Café a principios de diciembre”. “No es un rebrote y tampoco fueron causados por una tormenta eléctrica. El fuego de Puerto Café está contenido y se trabaja en puntos calientes que van surgiendo en la zona debido a las altas temperaturas”, advirtió.

Rodríguez lamentó no haber encontrado al responsable y admitió que los lugares donde se registraron los últimos focos son llamativos: “No son de uso público. No hay senderos de trekking. Hay intencionalidad y no se puede descartar ninguna hipótesis. Es difícil dar con los responsables porque estamos en un parque de dimensiones enormes con bosques nativos donde cualquiera se puede ocultar en el campo y por más que haya fuerzas de seguridad, puede esperar la oportunidad para prender fuego”.

Recalcó también que entre los tres focos hay mucha distancia. “Dos focos están a unos 1.000 metros en línea recta. Y otro a unos 50 kilómetros en línea recta”, dijo.

En el caso del Embalse Amutui Quimey y en sectores del Rio Grande, en Futaleufú, cercanos al incendio La Tapera “no se permiten los usos náuticos ni las actividades que impliquen presencia de personas en esos espacios por el riesgo que conlleva la operación intermitente de medios aéreos con recarga de agua”.

Investigación en curso

-Los tres nuevos focos detectados en las últimas 72 horas fueron intencionales. Así lo evaluaron los referentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

-“Dado este escenario de intencionalidad manifiesta, se iniciaron acciones legales y se convocaron a los peritos de la Policía Federal Argentina”, informaron las autoridades.

-Asimismo, anunciaron el refuerzo de las medidas de control y seguridad en los ingresos al Parque Nacional Los Alerces, las zonas rurales y caminos vecinales.