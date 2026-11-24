El gobernador Alberto Weretilneck y el presidente de Tren Patagónico, Roberto López, encabezaron este martes en la Asociación Libanesa de Socorros Mutuos de Roca la apertura de ofertas para ejecutar las primeras obras del Tren del Valle. La licitación comprende la construcción de rampas de acceso y la adecuación de estaciones para extender el recorrido ferroviario desde Cipolletti hasta Roca.

La licitación tiene un presupuesto oficial de $1.781.449.911,70, equivalente a unos US$1,14 millones, y contempla trabajos en cinco estaciones ferroviarias y la construcción de un nuevo punto de acceso en Cipolletti, en cercanías de la Facultad de Medicina.

Foto: Fiorella Ciaramaria.

En la apertura de ofertas se presentaron cinco empresas, aunque una quedó afuera por no completar la documentación requerida. La propuesta económica más baja fue la de Cepiem, por $1.754.728.163 (unos US$1,12 millones), por debajo del presupuesto oficial. También cotizaron LEG Servicios, por $2.122.739.465 (US$1,36 millones); Pose, por $2.811.890.273 (US$1,80 millones); y Roque Mocciola, por $2.918.878.337 (US$1,87 millones). Induvia no completó la documentación necesaria y quedó excluida del proceso. Ahora las propuestas deberán atravesar la evaluación técnica y administrativa antes de la adjudicación.

Weretilneck anticipó las pruebas del tren y estimó una inversión de US$3 millones en las vías

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente de Tren Patagónico, Roberto López, explicó que una vez adjudicada la obra comenzará a correr el plazo de ejecución de 90 días. También anunció que este jueves se realizará una recorrida conjunta con Ferrosur por todo el trayecto entre Roca y Plottier. El objetivo será evaluar el estado de las vías y determinar qué trabajos de acondicionamiento hacen falta para garantizar la circulación. Según explicó, las intervenciones podrían quedar a cargo de Ferrosur o ser realizadas por Tren Patagónico, en el marco de un convenio que todavía deben cerrar ambas empresas.

En relación con el boleto, López confirmó que la Provincia trabaja con SUBE para incorporar el sistema de validación y cobro. La intención es instalar el software en molinetes o tótems que deberá adquirir Tren Patagónico. De esta manera, los pasajeros podrán utilizar distintos medios de pago: tarjeta SUBE, débito, crédito o códigos QR.

«Queremos que el tren vuelva a ser una alternativa para quienes necesitan viajar por el Alto Valle para trabajar, estudiar o atenderse». Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Por su parte, durante el acto el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck anticipó que el próximo lunes comenzará la recepción de las formaciones y el traspaso de trabajadores desde SOFSE a Tren Patagónico. El gobernador habló de 46 empleados que pasarán de la operadora nacional a la empresa provincial. También señaló que las tres formaciones que están siendo reacondicionadas en talleres de Buenos Aires llegarían entre el 20 y el 30 de diciembre, mientras que la Provincia trabaja en recuperar otras dos duplas que ya tiene disponibles.

El gobernador estimó que se necesitarán al menos US$3 millones para acondicionar las vías, con el objetivo de mejorar la velocidad y la seguridad del recorrido. Además, anticipó que en enero comenzarán las primeras pruebas de circulación, sin pasajeros, para medir los tiempos de viaje, definir las frecuencias y revisar los pasos a nivel. Weretilneck advirtió que hay más de 80 cruces ferroviarios entre Neuquén y Roca y que será necesario verificar los sistemas de prevención. Su intención es comenzar con los viajes comerciales durante la primera mitad de marzo, aunque aclaró que dependerá de que las obras y las condiciones de seguridad estén resueltas.

También hay que sumar un acceso en Roca más a futuro. Weretilneck anunció que se construirá una rampa para el ascenso y descenso de pasajeros sobre calle Mendoza. La intervención se incorporará a los puntos de acceso previstos en las estaciones y busca facilitar la llegada de los usuarios al tren sin modificar los otros usos que hoy tienen algunos edificios ferroviarios.

Paradas del Tren del Valle entre Roca y Cipolletti: qué obras se realizarán

El proyecto contempla intervenciones en las estaciones de Roca, J. J. Gómez, Allen, Fernández Oro y Cipolletti. A esos cinco puntos se suma un nuevo acceso en la zona de la Facultad de Medicina, en Cipolletti, pensado especialmente para estudiantes, docentes y trabajadores que se trasladan diariamente por el Alto Valle.

En Roca se ampliará y modificará el sector de andén y acceso, con infraestructura para mejorar la espera y la circulación de pasajeros. En J. J. Gómez se construirá un nuevo refugio y se colocará cartelería e iluminación, además de adecuar el entorno peatonal.

En Allen, las tareas incluirán mejoras en el andén, refugios, barandas y señalética de seguridad. En Fernández Oro se adecuarán los accesos, se instalará un refugio y se incorporarán cartelería, iluminación y cerramientos.

Por su parte, en la estación de Cipolletti se realizarán trabajos sobre los andenes y pasos, con nuevas barandas, rampas y elementos de seguridad para facilitar el ascenso a las formaciones. El nuevo punto de acceso cercano a la Facultad de Medicina será otra de las intervenciones centrales de esta primera etapa.

El plazo previsto para ejecutar las obras es de 90 días. Sin embargo, la finalización de los trabajos no significará automáticamente que el tren pueda comenzar a circular hasta Roca. También será necesario verificar las vías, los pasos a nivel y las condiciones de seguridad, además de contar con las formaciones en condiciones y completar las pruebas operativas.

Cuándo llegaría el tren a Roca y qué falta para ponerlo en marcha

El proyecto de Presupuesto 2027 establece como objetivo poner en funcionamiento el servicio de pasajeros entre General Roca y Cipolletti durante la semana del 30 de marzo de 2027. Para alcanzar esa fecha, la Provincia deberá completar una serie de tareas que van más allá de las obras en las estaciones.

En materia de material rodante, el plan contempla la recepción a principios de diciembre de tres triplas CAF y CML reacondicionadas. También prevé finalizar hacia fines de febrero el mantenimiento de las dos duplas Materfer existentes. En total, se prepara un esquema de cinco formaciones para reforzar la operación ferroviaria.

A su vez, deberá completar los acuerdos con Ferrosur, operador de las vías, para coordinar las condiciones de circulación. El cronograma fija para fines de febrero la finalización de la señalización de los pasos a nivel y la señalética del corredor. Durante marzo se realizarán las pruebas de seguridad, los ensayos de itinerarios y la definición del plan operativo.

El documento presupuestario también incluye la renovación de la imagen ferroviaria entre Cipolletti y Plottier, con trabajos de pintura, cartelería y señalización en las estaciones y puntos intermedios. Además, prevé un relevamiento de los pasos a nivel entre Cipolletti y Roca y campañas de prevención para conductores y peatones.

El traspaso del Tren del Valle a Río Negro

La extensión hacia Roca se desarrolla en paralelo al proceso para que Río Negro asuma la operación del servicio ferroviario que actualmente conecta Cipolletti, Neuquén y Plottier.

El acuerdo entre Nación y la Provincia se firmó el 24 de agosto de 2026 y la autorización para que Río Negro opere los servicios quedó formalizada mediante la Resolución 1853/2026, publicada el 26 de octubre.

La operación pasará de Trenes Argentinos, empresa estatal nacional, a Tren Patagónico, que pertenece al Estado rionegrino. En ese marco, el servicio actual fue suspendido temporalmente para avanzar con las tareas administrativas y operativas de la transición.

La Provincia busca completar ese proceso y, al mismo tiempo, preparar la infraestructura para ampliar el recorrido hacia el este. La llegada a Roca será la primera extensión prevista, dentro de un proyecto que contempla un corredor ferroviario hasta Chichinales.