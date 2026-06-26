A un año de la tragedia, Catriel volvió a exigir una Ruta Nacional 151 más segura

La comunidad de Catriel volvió a reunirse este 26 de junio para renovar el reclamo por una Ruta Nacional 151 más segura y rendir homenaje a las víctimas del trágico siniestro vial que dio origen a esta fecha de memoria.

La jornada comenzó con un abrazo simbólico y una volanteada en la rotonda de acceso sur de la localidad, donde vecinos, autoridades e integrantes de distintas instituciones renovaron el pedido de obras urgentes para mejorar la seguridad vial en una de las rutas más transitadas y cuestionadas del norte de la Patagonia.

El padre Temer encabezó una oración en memoria de Susana Mirta Rojas, de 62 años; Milagros Abigail Segura, de 20; Maikol Fabián Monzón, de 19; y la niña Luz Aranza Ibarra, de 7 años, quienes perdieron la vida en el siniestro.

Durante la ceremonia, familiares, vecinos y autoridades compartieron un mensaje de acompañamiento y reafirmaron el compromiso de continuar reclamando medidas concretas para evitar nuevas tragedias.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de Joa, familiar directo de las víctimas, quien recordó la pérdida de su madre, su hermana y sus dos hijos.

El pedido de una nueva traza para la Ruta 151

La convocatoria contó con la presencia de la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, integrantes del Concejo Deliberante, concejalas y concejales, representantes de instituciones locales y numerosos vecinos.

Durante el encuentro, volvieron a insistir en la necesidad de avanzar con la construcción de una nueva traza para la Ruta Nacional 151, una obra largamente reclamada por las comunidades de la región debido al deterioro de la calzada, el alto tránsito de vehículos pesados y la cantidad de accidentes registrados en los últimos años.

El reclamo por mejoras en esta vía estratégica une desde hace tiempo a distintas localidades de Río Negro y La Pampa, que advierten sobre la necesidad de inversiones urgentes para garantizar condiciones seguras de circulación.